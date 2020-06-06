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В Киеве в ДТП с участием пьяного водителя пострадала тележурналистка (видео)
В Киеве произошло ДТП, в котором пострадала журналистка «5 канала» Вероника Ухалкова. Инцидент случился на пересечении улицы Иоанна Павла Второго и Тверского тупика.
ДТП произошло с участием пьяного водителя автомобиля Porsche Cayenne. Как рассказали свидетели, Вероника за рулем своего автомобиля ехала по улице Иоанна Павла Второго. В этот момент из Тверского тупика вылетел Porsche Cayenne на большой скорости, ударил авто, за рулем которого находилась Вероника. Пострадало и еще одно авто, проезжавшее мимо, сообщает «5 канал».
«Была тянучка легкая, и он вылетел, ударил Mitsubishi. Он не тормозил. Уже дальше Mitsubishi отбросило на нашу машину. Далее он уехал, не думал останавливаться. Начал предлагать без полиции решить», — сказал пострадавший Сергей.
Однако другие водители помешали виновнику ДТП уехать с места происшествия. Брат журналистки Вероники Ухалковой сообщил, что она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве возле станции метро «Политехнический институт» водитель авто на большой скорости вылетел на тротуар и разнес киоск.170
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