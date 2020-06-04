Происшествия

На проспекте Победы в Киеве водитель снес киоск и... сбежал: момент попал на видео

В сеть выложили момент ДТП, произошедшего в Киеве возле станции метро «Политехнический институт», где водитель авто на большой скорости вылетел на тротуар и разнес киоск. Ранее под Киевом в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка, ехавшая в машине с водителем без прав.

Видео с места ЧП публикует ресурс «dtp.kiev.ua». «Водитель на польских номерах мчался на большой скорости по проспекту Победы, не справился с управлением, выскочил на тротуар, снес часть киоска и свалил в неизвестном направлении. К счастью, никого не убил и не покалечил», — говорится в комментарии.

Водитель ехал по проспекту Победы со стороны Шулявки в сторону центра города.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Киев — Чоп, в районе Калиновки, в ДТП погиб водитель внедорожник Lexus. Его авто врезалось в попутный грузовик и загорелось.

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