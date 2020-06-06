«Маленькая дочка так полюбила мясо улиток, что часто от нее слышу: «Хочу равликiв!»

Житейские истории

Украинские фермеры начали создавать хозяйства по выращиванию улиток. Ведь мясо этих моллюсков является признанным деликатесом во многих странах Европы и постепенно становится популярным в нашей стране. Улиточный бизнес можно начать со скромным (несколько тысяч долларов) стартовым капиталом. Это на своем примере продемонстрировал предприниматель из Киевской области Алексей Головня.

«Из бэушных кондиционеров собрал холодильник, в который помещается 5 тонн улиток»

— Занимаюсь автобизнесом, но захотелось попробовать себя еще в чем-нибудь новом, и я выбрал выращивание улиток, тем более что оно способно приносить до 200% прибыли, — рассказал «ФАКТАМ» фермер Алексей Головня. — Я прошел обучение у предпринимателя, занимающегося улиточным бизнесом, и приступил к созданию собственной фермы. В наследство от бабушки мне достался участок земли в селе. На нем год назад я и организовал улиточную ферму.

В первой половине апреля засеял участок особой травой с повышенным содержанием белка — гибрид рапса и пекинской капусты. Менее чем за месяц она вымахала до 20 сантиметров в высоту, и я забросил в нее малек улитки, который приобрел на другой ферме. Установил на участке деревянные щиты — чтобы моллюски могли под ними прятаться от солнца, ведь это ночные существа. С заходом солнца они начинают кормиться и едят всю ночь. Кстати, у них неимоверно большое количество мельчайших зубов — около 25 тысяч!

Два месяца улитки питались только травой, затем я стал добавлять в подкормку пшеницу, сою, кальций. Важно, что в подкормке нет ни грамма химии. За 4,5 — 5 месяцев улитки выросли до товарного веса. Осенью я поместил их в холодильник (он вмещает 5 тонн моллюсков). Там при температуре 5−6 градусов тепла и влажности 65−75 процентов они впали в спячку, в которой, кстати, могут пребывать до 10 месяцев. Одну часть этого живого урожая я оставил как маточное стадо (чтобы получить икру, из которой вылупляется малек), а вторая — предназначалась для продажи на экспорт.

— Вам пришлось купить промышленный холодильник?

— На первых порах обошелся тем, что сделал холодильник из нескольких подержанных кондиционеров. Но это временная мера. Следующим шагом станет покупка специального рефрижератора заводского производства.

— Выращиваете таких же улиток, какие обитают в Украине в природе?

— Нет. Улитки того вида, о котором вы говорите, съедобные, но растут они долго — около 3 лет. А вот средиземноморские и африканские вырастают до нужных размеров за один теплый сезон. Поэтому их и выращивают фермеры.

Украинские фермеры выращивают средиземноморские или африканские улитки, поскольку они вырастают до нужных размеров за один теплый сезон

— Когда занялись разведением улиток, перебрались на ферму?

— В этом нет необходимости. Если дело налажено, то уход за поголовьем требует совсем немного трудозатрат и времени — полчаса, максимум час в день. Надо разбросать вечером подкормку, а затем включить полив.

— В пищу идет вся мякоть улитки?

- Если моллюск весит до 8 граммов, то вся. Такие маленькие особи больше всего котируются на рынке — их можно сравнить по ценности с мясом молочного теленка. У более крупных экземпляров в пищу идет только филе.

«Создаем авторские методики выращивания моллюсков»

— Мясо улиток — это не только деликатес, но и диетический, полезный для здоровья продукт, к тому же природный афродизиак, — продолжает Алексей Головня. — В нем нет холестерина, зато много белка, микроэлементов, витаминов. А еще имеется муцин — вещество, способствующее регенерации тканей. В икре улиток полезных веществ еще больше. Правда, стоит она дороговато — цена 60-граммовой баночки стартует с 1500 гривен. Мясо улиток гораздо доступнее — не дороже 20 евро за килограмм.

Мясо улиток - это не только деликатес, но и диетический, полезный для здоровья продукт, к тому же природный афродизиак

— Лично вам нравятся блюда из этих моллюсков?

— Конечно, у них очень нежное мясо, приятный вкус. Моя маленькая дочка тоже их полюбила часто от нее слышу: «Хочу равликiв!»

Существует много кулинарных рецептов приготовления этих моллюсков. Один из самых распространенных — улитки по-бургундски, с использованием сливочного масла, большого количества различных трав (базилик, петрушка, укроп) и чеснока. Улитки лучше всего идут под белое вино.

Блюда из них очень популярны во Франции, Италии, Испании, Португалии… В этих странах накоплен богатейший опыт по выращиванию моллюсков и культура их потребления. Вместе с фермером Александром Волоховичем, у которого я постигал основы разведения улиток, ездил учиться за рубеж. Кстати, в Италии для меня не было языкового барьера. Хорошо выучил итальянский, когда помогал специалистам из Италии открыть завод в Бердичеве. Общался с ними целый год, вот и освоил их язык.

— Я заинтересовался улиточным бизнесом случайно: несколько лет назад друзья угостили улитками, которых они собрали в природе, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Волохович. — Я предприниматель, занимаюсь энергетикой и стоматологией. Когда попробовал мясо улиток, поинтересовался: достаточно ли этого продукта на украинском рынке. Оказалось, нет. И я решил организовать улиточную ферму. Меня многое привлекло в этой идее. В том числе то, что улитки практически не болеют и от них нет отходов, как, например, от свиноводческих хозяйств. У моих родителей есть участок земли в Киевской области. Там я и создал ферму. Взял в аренду два соседних участка, и получилось хозяйство площадью полтора гектара. Смонтировал два холодильника, которые помещают 35 тонн моллюсков. Наладил получение икры от маточного стада улиток — это выгоднее, чем покупать малек. Чтобы получить икру к началу теплого сезона, создаю в конце февраля для маточного поголовья тепличные условия: в помещении поднимаю температуру до 20−22 градусов. Уже 10−15 мая у меня есть вылупившийся из икринок малек.

Фермеры, занимающиеся выращиванием улиток, объединились в ассоциацию, ведь сообща проще пробиться на европейский рынок. На фото Алексей Головня (слева), Марина Мостовая и Александр Волохович

— Заниматься улитками не очень сложно, но интересно, — продолжает Александр Волохович. — Ведь и я, и Алексей разрабатываем свои авторские методики выращивания моллюсков. К тому же я провожу обучение людей, которые решили заняться этим перспективным бизнесом.

Вместе с другими фермерами, которые занимаются улитками, создали ассоциацию, ведь вместе гораздо проще, чем в одиночку пробиться на европейский рынок. Дело в том, что зарубежные компании, занимающиеся переработкой улиток, стремятся работать с крупными поставщиками сырья — теми, кто может предложить не менее 100 тонн моллюсков. У нас в ассоциации уже 19 фермеров из нескольких областей страны. Сообща мы способны предложить потенциальным партнерам в Европе большие партии улиток. Кроме того, вместе легче достучаться в нужные инстанции, оформить документы. Сейчас внедряем у себя международную систему менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП.

Заметим, кстати, что систему ХАССП начали разрабатывать еще в 1960-х годах в США в лабораториях НАСА для создания безопасной пищи для астронавтов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянине Андрее Пигулевском, который создал в Тилигульском лимане Черного моря ферму по разведению устриц.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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