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Украина

Военный призыв в Крыму: Россия обманула жителей оккупированного полуострова

12:09 6 июня 2020
российские призывники

С каждым годом Россия забирает в свою армию все больше молодых крымчан. Обещание не вывозить из Крыма юношей призывного возраста благополучно забыто. А отказники по политическим мотивам рискуют получить дополнительный тюремный срок. Об этом рассказала председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Как отметила правозащитница, Россия уже третий год подряд отправляет крымских юношей служить в отдаленные военные округа на территории РФ. «Сначала Российская Федерация заявила о том, что люди, „призванные“ в Крыму, будут оставаться для прохождения службы только в Крыму. Однако после 2017 года эта практика изменилась. Обещание, которое давалось крымчанам в 2014 году, нарушено. И сейчас крымчане, часть из них, служат также в РФ», — рассказала Скрипник в интервью радио «Свобода».

Число юношей, отправляемых в российскую армию, растет с каждым годом. «За период оккупации уже более 22 тысяч крымчан были призваны на срочную службу. Сейчас Российская Федерация планирует призвать только за весенний призыв более 3 тысяч человек, и соответственно, будет еще осенняя кампания», — объяснила правозащитница.

Скрипник обращает внимание, что юноши призывного возраста из Крыма не могут отказаться служить в оккупационной армии по политическим мотивам. Если они сошлются на оккупированный статус Крыма, то получат тюремный срок.

«Люди, даже если они имеют проукраинскую позицию и считают Крым оккупированной территорий, вслух боятся это говорить. Потому что тогда будет еще одна уголовная статья. Если человек будет говорить „Крым — Украина“, это уголовное преследование и лишение свободы сроком до пяти лет. Поэтому часто люди называют другие причины. Это могут быть религиозные убеждения, причины семейного характера (маленькие дети и пожилые родители, за которыми нужен уход)», — объясняет глава Крымской правозащитной группы.

Напомним, призыв крымчан в армию страны-агрессора уже признан «системным военным преступлением».

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