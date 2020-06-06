Украина

В Киеве за сутки от коронавируса умерли два человека: статистика заболевания по районам

В Киеве после очередного смягчения карантина пошла в рост кривая заболеваемости коронавирусом. Число новых больных растет, а количество госпитализированных за сутки — 25 человек — максимальное с начала пандемии.

Как отметил городской голова столицы Виталий Кличко, за минувшие сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 83 человек, в том числе у 11 медиков. Также заболели четверо детей 8−13 лет. Больше всего новых зараженных обнаружено в Соломенском районе (19), в Деснянском (17), в Дарницком и Днепровском (по 10).

Двое человек за минувшие сутки скончались. Всего за период пандемии зарегистрировано 75 летальных случаев. В больницах продолжают лечиться 205 пациентов, в том числе 35 — в тяжелом состоянии. Трое находятся под аппаратами ИВЛ.

С начала пандемии в городе заболели 3375 жителей, преодолели болезнь 888 киевлян. По числу больных лидирует Дарницкий район после вспышки заболевания в доме-интернате.

Напомним, в Киеве на прием больных коронавирусом переориентированы шесть клиник города и один из роддомов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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