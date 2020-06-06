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В Павлограде расформировали оскандалившееся отделение полиции, где массово фабриковали дела

13:50 6 июня 2020
павлоград

В Павлограде Днепропетровской области сотрудников полиции уличили в фабрикации показателей в отчетах. По предварительным данным, угрозами и насилием полицейские добивались нужных показаний от задержанных, а потом быстро и легко «раскрывали» преступления. Как и в случае с оскандалившейся полицией Кагарлыка, отделение в Павлограде расформировали.

Проверка выяснила, что полицейские запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали доказательства, чтобы быстро раскрыть несуществующие преступления. Было проведено более 20 обысков. Изъяты фальсифицированные дела, обнаружены орудия пыток и другие доказательства преступной деятельности.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о расформировании Павлоградского отделения. Будут переформатированы подразделения криминальной полиции, превенции и досудебного расследования. Все сотрудники Павлоградского отделения выведены из штата. 20% личного состава предлагается сократить, а претендентов на руководящие должности провести через полиграф.

Напомним, по итогам проверки, проведенной Госбюро расследований, в Павлограде были задержаны начальник и заместитель руководителя отделения полиции, начальник сектора и четверо оперативных работников.

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В Павлограде расформировали оскандалившееся отделение полиции, где массово фабриковали дела

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