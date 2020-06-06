СМИ пишут о попытке министра Ткаченко обанкротить «Укркинохронику»: названа причина

Украина

Новый министр культуры Александр Ткаченко намерен захватить госпредприятие «Укркинохроника», чтобы обанкротить его и застроить почти 2 га земли на столичном Печерске жилыми домами. Такое предположение сделал автор в статье «Земельно-культурный дерибан: в чем обвиняют нового министра культуры Ткаченко», опубликованной на портале delo.ua.

В материале напоминают, что до назначения министром Александр Ткаченко возглавлял комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

20 мая на выездном заседании комитет рассмотрел положение дел на двух ГП: Киевской студии хроникально-документальных фильмов «Укркинохроника» и «Национальной кинематеки Украины».

По данным аналитической системы Youcontrol, после этого заседания была начата процедура банкротства «Национальной кинематеки Украины».

Это госпредприятие находится на рядом со станцией метро «Лесная». В том районе уже ведется скандальное строительство ТРЦ, что может указывать на привлекательность этих территорий для застройщиков.

«Если бы не сопротивление коллектива и руководства „Укркинохроники“ намерениям Александра Ткаченко и члена его комитета Павла Сушко (фракция „Слуга народа“) обанкротить госпредприятие, по „Укркинохронике“ тоже уже была бы объявлена процедура банкротства», — говорится в статье.

Автор подчеркнул, что Министерство культуры якобы продолжает блокировать инвестдоговор, который «Укркинохроника» заключила с частным инвестором еще в 2004 году: «Хотя все это время инвестор, согласно договору, продолжает финансирование расходов и погашение долгов госпредприятия».

На новой должности Александр Ткаченко получил все полномочия по управлению государственными киностудиями.

Автор статьи не исключает, что он продолжит педалировать вопрос банкротства «Укркинохроники»: «Не исключено, что, пользуясь служебным положением, Ткаченко может отдать большую часть госзаказов именно на „Одесскую киностудию“, совладельцем которой он является (его доля составляет 25%. — Авт.)».

Партнером Ткаченко и еще одним совладельцем «Одесской киностудии» является девелопер-застройщик SAGA Development Андрей Ваврыш.

По мнению журналиста, цель Ткаченко и Ваврыша — добиться банкротства «Укркинохроники», чтобы потом с огромной выгодой для себя застроить 2 га земли в центре Киева.

К слову, СМИ не раз упоминали, что Андрей Ваврыш является близким другом Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента.

«Можно сказать, что в преддверии выборов мэра Киева сформировалась организованная политическая группа (ОПГ) Богдана-Вавриша-Ткаченко. Группа Богдана испытывает неприкрытое желание вернуться к власти, чтобы можно было заработать на дорогой столичной земле», — сделал предположение журналист в своей статье.

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