Украина

Пик пройден: в НАН рассказали, в каких регионах эпидемия COVID-19 пойдет на спад уже в ближайшие дни

Пик эпидемии COVID-19 в целом по Украине пройден, но от региона к региону ситуация очень отличается, в некоторых областях возможен рост заболеваемости. Об этом предупредил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний, который занимается математическими моделями распространения коронавируса в Украине.

«Пик пришелся на первую декаду мая, потом было заметное уменьшение и небольшой рост. Мы прогнозируем уменьшение (заболеваемости) или выход на плато», — объяснил ученый в интервью Obozrevatel.

Вице-президент НАН Украины обращает внимание, что в регионах с коронавирусом ситуация очень неоднородная, прогнозные даты стабилизации очень отличаются.

«Киев, в лучшем случае, в течение следующей недели выходит на какое-то плато. В Киевской области можно ожидать уменьшения заболеваний, в Черновицкой пойдет очень медленный спад. На Закарпатье ситуация выглядит несколько лучше, а вот в Ровенской можно ожидать роста. Волынь выходит на плато, по Львовщине прогнозируем рост. На Полтавщине все хорошо — там количество новых заболеваний уменьшается, в Ивано-Франковской увеличивается. В Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях — что-то похожее на плато. Тернопольщина в целом выглядит благополучнее, небольшой рост может быть на Кировоградщине», — рассказал Загородний.

Ученый уверен, что Украина все-таки выходит из эпидемии, а небольшой рост числа новых заболевших — это следствие активного тестирования. «Сейчас количество тестирований увеличилось, и мы наблюдаем неустойчивую, колеблющуюся ситуацию с количеством новых заболевших. Но по усредненным данным эпидемия все-таки не развивается», — подытожил вице-президент НАН Украины.

Напомним, первоначально модели показывали, что пик эпидемии возможен в первой декаде мая, затем была названа дата 19 мая. «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с распространением вируса в каждом из регионов.

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