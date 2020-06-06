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В Донецке боевики похитили гражданку Испании из-за "неуважения" к российскому флагу
В оккупированном Донецке вечером 3 июня террористы «ДНР» похитили супругу гражданина Испании Евгению Йепес-Веньесу. Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.
Он также отметил, что женщина является дончанкой, которая еще в 90-х переехала на ПМЖ в Испанию, но в Донецке у нее осталась квартира.
«Незадолго до введения карантина Евгения приехала в Донецк, но уехать назад не смогла из-за закрытия линии разграничения. Неделю назад боевики „ДНР“ развесили по всему центру города российские флаги, и один триколор без спроса повесили на балкон Евгении. Женщина флаг убрала, так как разрешения своего на это не давала. А через день к ней вломились вооруженные люди и забрали с собой», — рассказал он.
Муж Евгении поделился подробностями происшествия.
«Она мне звонила и сказала, что люди хотят войти в квартиру. Она сказала, что это, по всей видимости, из-за флага: „Я сняла тот флаг, который они повесили на балкон“. Они угрожали ей, что сломают дверь, если она не откроет», — заявил муж.
По его словам, жена открыла дверь, и через несколько минут с ней потерялась связь.
«Потом я несколько раз пытался позвонить, оба ее телефона выключены… Соседи сказали, что это было 6 или 7 человек из так называемого „министерства безопасности ДНР“», — добавил муж дончанки.
Также соседи утверждают, что вечером Евгения в сопровождении охраны вернулась на квартиру за вещами. При этом один из сопровождавших ее мужчин заявил, что она сейчас находится под следствием.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в оккупированном Донецке коммунальщики города развешивали на балконах флаги страны-агрессора. В фейковой «республике» готовятся к празднованию Дня России, который пройдет 12 июня.140
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