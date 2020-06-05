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В Донецке коммунальщики развешивают флаги России: что происходит (фото)
Жители Донецка возмущаются из-за того, что в последние дни коммунальщики города развешивают на балконах флаги страны-агрессора. Оказывается, так в фейковой «республике» готовятся к празднованию Дня России, который пройдет 12 июня.
С весны 2014 года главари так называемой «ДНР» во всех своих выступлениях подчеркивают, что их заветная цель — чтобы «ДНР» вошла в состав России. Они продолжают твердить об этом постоянно, невзирая на то, что Кремль не торопится делать шаг навстречу: ни Путин, ни глава МИДа Лавров, ни российские переговорщики в Минске ни разу (во всяком случае публично) не сказали, что «ЛНР» и «ДНР» в какой-то обозримой перспективе примут в братские объятия. Тем не менее Пушилин со товарищи свою риторику не меняют.
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В этом году марионетки Кремля решили выслужиться перед своими хозяевами и велели коммунальным службам повсюду развесить флаги РФ и российскую символику. Вот как на это отреагировали в соцсетях.
«Ходит легенда о том, что если на каждом балконе развесить флаги России, то можно будет к ней присоседиться».
«Если на моем балконе вешали флаг, я бы его сбросил, ибо нефиг».
«Создают жалкую пародию России».
«Мне стыдно за Донецк».
«Тоже мне новость, опоздали вы. У меня военная часть „ДНР“ рядом и каждое утро на построении звучит гимн России».
«В туалете как коврик сойдет эта тряпка».
«Жить ведь станет лучше с этими триколорами».
«А мы что, Россия?»
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