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Шоу-бизнес

«Это нам чужое»: фанаты раскритиковали новый образ Насти Каменских

17:45 6 июня 2020
Настя Каменских

Певица Настя Каменских обнародовала фото в бежевом костюме, который состоит из кроп-топа и юбки с высокой талией. Однако она вновь вызвала критику поклонников.

Настя Каменских опубликовала снимок в Instagram. Она подписала фото: «Namaste».

На фото она в бежевом костюме, который включает кроп-топ и юбку с высокой талией. Образ исполнительницы дополнен пирсингом с цепочкой в носу.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.

Рядом с восторженными комментариями присутствуют и такие:

«Настенька, ты очень красивая, но когда одеваешь кольца…», «Настя, не идут тебе все эти выкрутасы, серьги в носу, не по-украински, это нам чужое, а ты наша».

Ранее сообщалось, что недавно у Насти Каменских вышел новый клип.

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