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Шоу-бизнес

Настя Каменских в новом клипе показала свой дом и неизвестные фото с Потапом (видео)

9:49 15 мая 2020
Настя Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которой недавно исполнилось 33 года, презентовала новый клип «Воспоминания».

Ранее ее муж Потап (Алексей Потапенко) в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что они с Настей давно вместе. В новом клипе Каменских не просто подтвердила это, а и показала ранее неизвестные кадры совместных путешествий. Она также поделилась нежными и пикантными подробностями романа.

«Нас волны музыки гладили, а мы, уставшие за день, падали на чистые белые простыни», — поет Настя.

Снимала Каменских клип во дворе своего дома, где живет с Потапом, а вдохновил ее просмотр старых фото и видео. Кстати, слова к песне традиционно писал Потап.

Поклонникам Насти клип очень понравился. «Слезы на глазах. Это очень нежно и чувственно», — пишут они.

Каменских

Напомним, что ранее Каменских рассказала, как им с Потапом удалось создать идеальную семью.

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