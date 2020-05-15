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- 09:49 Настя Каменских в новом клипе показала свой дом и неизвестные фото с Потапом
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Настя Каменских в новом клипе показала свой дом и неизвестные фото с Потапом (видео)
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которой недавно исполнилось 33 года, презентовала новый клип «Воспоминания».
Ранее ее муж Потап (Алексей Потапенко) в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что они с Настей давно вместе. В новом клипе Каменских не просто подтвердила это, а и показала ранее неизвестные кадры совместных путешествий. Она также поделилась нежными и пикантными подробностями романа.
«Нас волны музыки гладили, а мы, уставшие за день, падали на чистые белые простыни», — поет Настя.
Снимала Каменских клип во дворе своего дома, где живет с Потапом, а вдохновил ее просмотр старых фото и видео. Кстати, слова к песне традиционно писал Потап.
Поклонникам Насти клип очень понравился. «Слезы на глазах. Это очень нежно и чувственно», — пишут они.
Напомним, что ранее Каменских рассказала, как им с Потапом удалось создать идеальную семью.373
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.