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В Запорожье горит обувная фабрика (видео)
В субботу, 6 июня, в Запорожье произошел пожар на обувной фабрике «Мида». Ранее крупный пожар уничтожил торговые павильоны на харьковском рынке «Барабашово».
Как сообщают местные СМИ, загорелся один из цехов фабрики. Пожар произошел на третьем этаже. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Пламя пытаются погасить пожарные — на место происшествия приехало несколько автомобилей ГСЧС. Огонь тушат и с земли, и с лестницы.
Столб дыма виден всему Коммунарскому району, в котором распложена фабрика «Мида». Причина пожара пока неизвестна.
Около 17.00 пожар удалось локализовать. Пожарные поливают конструкции, предотвращая повторное возгорание.
Ранее сообщалось, что пожар в одесском кафе привел к тому, что пострадали несколько человек.35
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