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На рынке "Барабашово" в Харькове сгорели торговые павильоны (видео)
В Харькове на рынке «Барабашово» в очередной раз горел магазин — огонь уничтожил торговый павильон, в котором продавались ткани. Похоже, что досталось и соседнему магазину.
Видео с места чрезвычайного происшествия в сеть выложил ресурс «Харьков 1654». «Очередной крупный пожар на «Барабашово». На это раз сгорели «Ткани», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на крупнейшем промтоварном рынке «7-й километр» в Одессе устроили разборки со стрельбой и битьем витрин магазинов.
Полиция установила местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, а также их водителей.78
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