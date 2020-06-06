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Зеленский «рассекретил» кандидатов на пост министра образования
На пост министра образования рассматриваются три кандидата. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами в «Залесье», которая состоялась в субботу, 6 июня.
Как сообщает ТСН, Зеленский заявил, что на министерское место претендуют руководитель Аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров, ректор Черниговского государственного технологического университета Сергей Шкарлет и нардеп от «Слуги народа», председатель комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Именно Бабаку изначально и предлагали должность, однако, по словам Зеленского, «он пока не соглашается». Сейчас основные шансы стать министром образования у ректора Сергея Шкарлета.
Сейчас обязанности министра выполняет Любомира Мандзий.
Как сообщалось ранее, Зеленский сказал, почему он хочет, чтобы Аваков остался министром.129
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