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«Не прекращу вас уважать»: Зеленский в лесу поздравил украинских журналистов с праздником (фото)
В субботу, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел в Залесье под Киевом встречу с украинскими журналистами по случаю их профессионального праздника. Ранее Зеленский заявил, что хочет легализовать в стране частные армии.
Фото со встречи опубликовал в своем Facebook корреспондент Владислав Красинский.
«Пять километров на велосипедах. Потом общение с президентом и кормежка лошадей», — написал он.
На фото видно, что Зеленский прибыл на встречу на велосипеде.
«Хотя за первый год на посту Президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не прекращу вас уважать и защищать. И в дальнейшем отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и условиях! А именно за рулем велосипеда. Ибо вы — это залог демократии и развития гражданского общества и еще один канал общения власти и народа. Вы и сами — четвертая власть. А власть — это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать», — говорится в поздравлении Зеленского, адресованном журналистам, которое опубликовал Офис президента.
Несколько снимков со встречи опубликовало также издание Liga.net:
Ранее сообщалось, что стали известны детали разговора Зеленского с Меркель.109
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