26.50 / 26.71 29.69 / 30.13
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Мощный министр»: Зеленский рассказал, чего хочет от Авакова (видео)

17:10 6 июня 2020
Владимир Зеленский

В субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции «Залесье» под Киевом президент Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает «Украинская правда», Зеленский сказал: «Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета… Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца».

Он упомянул, что при увольнении генпрокурора Руслана Рябошапки так же опасался за дело Гандзюк.

«До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр», — сказал президент по поводу Авакова.

Ранее сообщалось, что в Раде уже зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мялик

158 квартир, гаражи, парковки и земля: в Раде обнаружили "короля недвижимости"

Щербатюк-Параджанова Светлана

В Киеве скончалась вдова легендарного кинорежиссера Сергея Параджанова

Владимир Зеленский

«Мощный министр»: Зеленский рассказал, чего хочет от Авакова (видео)

Юлия Левченко

«Дикая кошка»: очаровательная украинская легкоатлетка поразила смелой фотосессией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер