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«Мощный министр»: Зеленский рассказал, чего хочет от Авакова (видео)
В субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции «Залесье» под Киевом президент Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщает «Украинская правда», Зеленский сказал: «Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета… Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца».
Он упомянул, что при увольнении генпрокурора Руслана Рябошапки так же опасался за дело Гандзюк.
«До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр», — сказал президент по поводу Авакова.
«Досі немає кращого» — Зеленський у «Заліссі» на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020
Ранее сообщалось, что в Раде уже зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова.137
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