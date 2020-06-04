7 июня 2020

Недавно был обманут человеком, которого знал много лет и которому сделал немало добра. К сожалению, такое случалось в моей жизни не раз и, наверное, не раз ещё случится. Да и каждому из вас, друзья мои, с подобным, очевидно, приходилось сталкиваться. Так что ничего нового я вам, пожалуй, своим рассказом не открою. В таких случаях не знаю, как для вас, а для меня самым сложным является то, как на предательство реагировать.

Честно говоря, выбор, в общем-то, невелик — или наказать негодяя или… простить. И отпустить. Как же так — просто отпустить, спросите вы? Зачем же ты его отпустил, ничего не потребовав в ответ? — задавали мне вопрос люди, знавшие эту историю. Отвечал им, как есть: да, отпустил. Но не просто так. Отпустил с Богом…

Раньше на подобные вещи реагировал по-другому. Переживал. Не спал ночами. Порывался выяснять отношения, сознавая, что ничего рационального из этого всё равно не выйдет. Так было раньше. Но с тех пор многое изменилось. Изменился и я. Кто-то, узнав о моей реакции, ничего не понял. А тот, кто понял, надеюсь, по достоинству оценил. Ну, не отрывать же голову подлецу за совершённую им подлость… Теперь со своим грехом ему придётся жить. Долго. Или даже всегда.

Всё. Об этом больше ни слова. Много чести столько внимания уделять человеку, недостойному этого. Я тут хотел сказать о другом, о нас с вами. Коротенькой притчей. Однажды немолодой уже учитель проходил по городской площади, на которой несколько негодяев громко обсуждали его поступки. Причём, делали это нарочито громко. И то, о чём они говорили, было откровенной ложью. В этом были уверены все, кто слышал их разговор и кто ожидал, что учитель им достойно ответит. Но он прошёл мимо клеветавших на него, не проронив ни слова. И даже с лёгкой улыбкой.

— Как же так, учитель, — изумлённо обратились к нему ученики, ставшие свидетелями этой сцены. — Почему ты не ответил им? Неужели не испытывал ни капли злости?

— То, что я испытывал, пускай останется при мне. А вот то, что касается моих отношений с другими людьми… Когда я прихожу на рынок, я могу потратить только то, что есть в моём кошельке. Когда же я общаюсь с другими людьми, я могу тратить только то, что есть в моей душе…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.