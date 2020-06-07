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Происшествия

В Закарпатье пьяный патрульный едва не убил двух детей

11:12 7 июня 2020
ДТП

В Закарпатье произошло ДТП с участием пьяного патрульного полицейского. Авария произошла 6 июня около 23:00 в селе Мужиево Береговского района. Как сообщили источники в правоохранительных органах автомобиль марки «Форд» съехал с дороги в кювет.

Пострадали четыре человека, двое из них — дети 2018 и 2019 годов рождения. Предварительно установлено, что житель Виноградова (1992 г. р.) не справился с управлением и съехал с дороги. Также было выяснено, что человек работает патрульным полицейским. Медосвидетельствование показало в его крови 1,9 промилле алкоголя, пишет mukachevo.net.

В результате ДТП двухлетняя девочка получила незначительные травмы лица. У нее разбит нос. У годовалого мальчика диагностирован ушиб грудной клетки. Жена водителя получила травму спины и частичную ампутацию ушной раковины.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Одессе пьяный экс-сотрудник прокуратуры на своем авто Suzuki Grand Vitara сбил мотоциклиста. Медики диагностировали у мотоциклиста переломы руки и ноги, другие многочисленные травмы.

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