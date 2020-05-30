- 13:18 Элитная недвижимость и дорогие автомобили: Разумков обнародовал налоговую декларацию
- 13:07 "Делают из людей коронавирусное мясо": в Луганске готовятся к "параду победы", несмотря на вспышку COVID-19
- 12:47 Суд начал избирать меру пресечения участникам перестрелки в Броварах
- 12:45 Обнаружили коронавирус: матч чемпионата Украины по футболу «Карпаты» — «Мариуполь» отменен
- 12:42 Сбил мотоциклиста и... заснул: в Одессе резонансное ДТП с участием пьяного экс-прокурора
- 12:18 На смену "Холостяку" придет "Холостячка": известная актриса станет главной героиней нового шоу
- 12:04 25-летний футболист умер от коронавируса вслед за отцом и дядей
- 12:02 Теперь еще больше экстрима: с 1 июня туристов снова будут пускать в Чернобыльскую зону
- 11:47 "Разборка" со стрельбой из-за раненой собаки: в сети показали видео нашумевшего инцидента на Ровенщине
- 11:24 Как с гуся вода: на Полтавщине чиновника поймали на взятке третий раз за два года
- 11:22 В Киеве из-за коронавируса закрыли еще одно общежитие
- 11:05 «Шахтер» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на топовый матч чемпионата Украины
Сбил мотоциклиста и... заснул: в Одессе резонансное ДТП с участием пьяного экс-прокурора (фото, видео)
Социальные сети буквально «взорвались» информацией о том, что поздно вечером в пятницу, 29 мая, в Одессе пьяный следователь ГБР (по другим данным, сотрудник офиса Генпрокурора) на своем авто Suzuki Grand Vitara сбил мотоциклиста. По словам очевидцев, байкер передвигался по улице Среднефонтанской в направлении железнодорожного вокзала, а иномарка двигалась во встречном направлении и поворачивала на улицу Пироговскую (напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП, которое устроил нетрезвый водитель в Киеве).
Авто так сильно ударило мотоцикл, что тот отлетел в сторону Куликова поля. Байкера в бессознательном состоянии увезла скорая помощь.
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки был пьян и после ДТП просто заснул — прямо за рулем своего автомобиля.
В управлении патрульной полиции утоснили, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке — пересечении Среднефонтанской и Пироговской — в 22:40.
«В результате столкновения автомобиля Suzuki с мотоциклом Honda 34-летний мотоциклист получил травмы и госпитализирован. На месте происшествия работал следователь. У водителя автомобиля были признаки опьянения», — сообщили в полиции.
Как стало известно «ФАКТАМ», водителя иномарки разбудили и доставили в отделение полиции. Там он категорически отказался отвечать на вопросы, а также от проведения тестов на степень опьянения.
Медики диагностировали у мотоциклиста переломы руки и ноги, другие многочисленные травмы.
«ФАКТЫ» выяснили, что за рулем Suzuki находился бывший сотрудник прокуратуры, а ныне доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права национального университета «Одесская юридическая академия».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пьяном ДТП в Бориспольском районе под Киевом, жертвой которого стал пассажир виновника аварии. А в Киеве люди устроили самосуд над пьяным водителем, пытавшимся сбежать от полиции.
Фото — 7-й телеканал
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!