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Происшествия

Сбил мотоциклиста и... заснул: в Одессе резонансное ДТП с участием пьяного экс-прокурора (фото, видео)

12:42 30 мая 2020
пьяный прокурор сбил мотоциклиста
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Социальные сети буквально «взорвались» информацией о том, что поздно вечером в пятницу, 29 мая, в Одессе пьяный следователь ГБР (по другим данным, сотрудник офиса Генпрокурора) на своем авто Suzuki Grand Vitara сбил мотоциклиста. По словам очевидцев, байкер передвигался по улице Среднефонтанской в направлении железнодорожного вокзала, а иномарка двигалась во встречном направлении и поворачивала на улицу Пироговскую (напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП, которое устроил нетрезвый водитель в Киеве).

Авто так сильно ударило мотоцикл, что тот отлетел в сторону Куликова поля. Байкера в бессознательном состоянии увезла скорая помощь.

Как утверждают очевидцы, водитель иномарки был пьян и после ДТП просто заснул — прямо за рулем своего автомобиля.

В управлении патрульной полиции утоснили, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке — пересечении Среднефонтанской и Пироговской — в 22:40.

«В результате столкновения автомобиля Suzuki с мотоциклом Honda 34-летний мотоциклист получил травмы и госпитализирован. На месте происшествия работал следователь. У водителя автомобиля были признаки опьянения», — сообщили в полиции.

Как стало известно «ФАКТАМ», водителя иномарки разбудили и доставили в отделение полиции. Там он категорически отказался отвечать на вопросы, а также от проведения тестов на степень опьянения.

Медики диагностировали у мотоциклиста переломы руки и ноги, другие многочисленные травмы.

«ФАКТЫ» выяснили, что за рулем Suzuki находился бывший сотрудник прокуратуры, а ныне доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права национального университета «Одесская юридическая академия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пьяном ДТП в Бориспольском районе под Киевом, жертвой которого стал пассажир виновника аварии. А в Киеве люди устроили самосуд над пьяным водителем, пытавшимся сбежать от полиции.

Фото — 7-й телеканал

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