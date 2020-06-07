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Спорт

Не Стамбул и не Москва: УЕФА определился с местом проведения решающей стадии ЛЧ (фото)

12:03 7 июня 2020
Трофей Лиги чемпионов

Столица Португалии Лиссабон выиграла право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020, приостановленной в марте из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Bild.

Напомним, что изначально решающий поединок Лиги чемпионов должен был принять Олимпийский стадион имени Кемаля Ататюрка в Стамбуле, но из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Турции боссы европейского футбола решили перенести финал в другую страну.

На проведение мини-турнира, помимо Лиссабона, претендовали также Франкфурт (Германия) и Москва (Россия). Правда, российская столица отпала первой из-за большого количества случаев заражения COVID-19. Кроме того, минусом для кандидатуры Франкфурта стал тот факт, что немецкие клубы (в отличие от португальских) еще продолжает борьбу в турнире.

Сообщается, что кандидатуру Лиссабона УЕФА утвердит 17 июня. Планируется, что мини-турнир сыграют с 8 по 29 августа на четырех стадионах в радиусе 100 км. При этом команды будут определять победителя пары в одной встрече. Правда, существует вариант, при котором четвертьфиналы сыграют, как обычно, а дальше последует финал четырех, по аналогии с баскетбольной Суперлигой. Финал состоится на домашней арене «Бенфики» стадионе «Да Луш», вмещающем более 65 тысяч болельщиков.

Стадион «Да Луш» способен вместить более 65 тысяч зрителей

Отметим, что крупнейший стадион Португалии принимал финальный матч Евро-2004 Португалия — Греция (0:1) и решающее противостояние Лиги чемпионов-2013/2014 «Реал» — «Атлетико» (4:1 в дополнительное время).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два футболиста «Бенфики» попали в больницу после того, как автобус команды атаковали фанаты.

Фото uefa.com, ФК «Бенфика»

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