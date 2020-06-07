«Динамо» в игре с тремя пенальти и удалением разгромило «Александрию»: видеообзор матча УПЛ

Спорт

В воскресенье, 7 июня, на стадионах Киева и Днепра продолжаются баталии в рамках 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Матчи по-прежнему проходят при пустых трибунах и с целым рядом ограничений.

Чемпионат Украины. 25-й тур

7 июня (воскресенье)

«Динамо» (Киев) — «Александрия» — 5:1 (Буяльский, 14, 85, Русин, 20, с пенальти, Миколенко, 65, де Пена, 81 — Гречишкин, 32, с пенальти). На 14-й минуте Буяльский («Динамо») не реализовал пенальти, а на 55-й — удален Дубра («Александрия»).

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадири, Кендзера (Бенито, 86), Сидорчук, Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 85), Цитаишвили (Караваев, 62), Андриевский (де Пена, 62), Русин (Соль, 74).

В трех предыдущих встречах сезона «Динамо» неизменно побеждало подопечных Владимира Шарана: 3:1 и 1:0 — в премьер-лиге и 1:0 в дополнительное время — в четвертьфинале Кубка Украины.

К противостоянию с «Александрией» на столичном «Олимпийском» «бело-синие» подошли с довольно серьезными кадровыми проблемами: Попов — дисквалифицирован, а Цыганков, Шапаренко, Бурда и Пиварич еще не готовы играть после травм. Более того, на скамейке запасных киевлян остался твердый игрок «основы» Вербич, зато с первых минут встречу начали Кадири и Андриевский.

Уже в дебюте парни Алексея Михайличенко после фола Ковальца на Цитаишвили в своей штрафной площадке заработали пенальти. Мастер отражения 11-метровых ударов Панькив удар Буяльского с «точки» парировал, но первым к мячу успел Кендзера. После паса поляка Буяльский сумел протолкнуть мяч в сетку — 1:0.

Прошло всего-ничего, и арбитр Романов назначил еще один пенальти в ворота «Александрии». На сей раз защитник сборной Латвии Дубра «завалил» Русина. Сам пострадавший с «точки» был точен, забив свой первый гол за «Динамо» после возобновления состязаний — 2:0.

Третий в матче 11-метровый было назначен уже в ворота «Динамо», когда рефери углядел нарушение правил со стороны Кадири на Ситало. Бойко был бессилен против «пушки» Гречишкина — 2:1.

Вскоре после начала второго тайма гости остались в меньшинстве. Защитник Дубра заработал второй в поединке «горчичник» (обе карточки — на Русине) и осложнил и без того нелегкую ситуацию команды Шарана.

«Динамо» быстро разыграло лишнего: ворота Панькива поразил защитник киевлян Миколенко, замкнувший передачу с фланга (защитник сборной Украины забил в УПЛ три мяча и все — в ворота «Александрии»!). Казалось, точку в поединке на 81-й минуте поставил вышедший на замену уругвайский легионер столичной команды де Пена — 4:1. Но все же на 85-й минуте Буяльский оформил «дубль» и довел счет до неприличного — 5:1. «Динамо» впервые с 2017 года разгромило «Александрию» (тогда парни Шарана и вовсе уступили на «Олимпийском» — 0:6 и 0:3) и догнало в турнирной таблице «Зарю».

«Олимпик» (Донецк) — «Мариуполь» — 2:2 (Балашов, 16, Кравчук, 82 — Чоботенко, 35, Кащук, 85).

Донецкому «Олимпику» в матче с земляками из Мариуполя на столичной арене имени Валерия Лобановского не удалось прервать свою серию без побед в УПЛ, длящуюся с ноября прошлого года и уже насчитывающую 10 поединков (две ничьи и восемь поражений).

Подопечные Игоря Климовского дважды вели в счете, но мариупольцы оба раза смогли отыграться.

Напомним, что команды, ведущие борьбу за 7−12-ю позиции в УПЛ, еще не лишились шансов стартовать в следующем сезоне в еврокубках. Коллективы, занявшие по итогам регулярного чемпионата 5−8-ю позиции, в турнире плей-офф определят одного из полпредов Украины в Лиге Европы (сначала 5-е место дома сыграет с 8-м, а 6-е — с 7-м, после чего состоится финальная встреча).

6 июня (суббота)

«Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 3:2 (Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 — Фаворов, 32, с пенальти, Будковский, 88). На 24-й минуте Марлос («Шахтер») не реализовал пенальти.

«Заря» (Луганск) — «Колос» (Коваливка) — 1:0 (Кабаев, 13). На 66-й минуте удален Кожушко («Колос»).

Намеченная ранее на 7 июня встреча «Ворскла» — «Карпаты» не состоится из-за того, что еще перед отмененным матчем 24-го тура УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь» во львовском клубе были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди футболистов и персонала. А уже после повторного тестирования число инфицированных игроков и сотрудников клуба возросло до 26 человек.

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 65 очков (25 матчей);

2. «Заря» — 49 (25);

3. «Динамо» — 49 (25);

4. «Десна» — 46 (25);

5. «Александрия» — 43 (25);

6. «Колос» — 26 (25);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 31 (24);

8. «Мариуполь» — 26 (24);

9. «Львов» — 22 (24);

10. «Ворскла» — 22 (24);

11. «Олимпик» — 20 (25);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»), Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский (все — «Динамо»).

В воскресенье, 7 июня, будет сыгран также поединок «Львов» — «Днепр-1», который из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации во Львовской области перенесен на «Днепр-Арену».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко продолжит работу со сборной Украины до конца 2022 года.

Фото ФК «Динамо»

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