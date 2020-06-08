Шоу-бизнес

Похудела без диет: Настя Каменских рассказала, как смогла избавиться от 20 кг веса за счёт дробного питания

Украинская певица Настя Каменских активно общается с фанатами в соцсетях, и хоть иногда и «нарывается» на критику с их стороны, все же находит интересные для фанатов темы.

Одной из самых обсуждаемых за последнее время с поклонниками стала проблема похудения — певицу настойчиво расспрашивали о том, как ей удалось «сбросить» 20 килограмм.

Певица не стала делать секретов из этого процесса и пояснила, что привести свою фигуру в форму в весьма краткие сроки ей помогли многократные приёмы пищи и обилие выпиваемой воды.

«Как вы и просили, рассказываю о своём питании. Я ем дробно — 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи — 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера», — отмечает певица.

В целом прием пищи в течение суток у Насти выглядит следующим образом.

Завтрак

Овсянка или овечий йогурт (без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов.

Перекус

Омлет с авокадо или огурцом. К зелени добавляется еще руккола, листья салата и базилик. Омлет — только из взбитых яиц. Без молока или сливок.

Обед

Он делится на три составляющие: варианты белка — отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты + гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + салат из овощей на оливковом масле.

Ужин

Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле).

Второй перекус

150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара.

На протяжении дня NK позволяет себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пьет чистую воду, 1,5−2 л за день

«Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма», — пишет украинская певица.

Напомним, что после свадьбы с Настей Каменских Потап также начал активно следить за своей внешностью, и уже в конце прошлого года музыкант хвалился обновлённой фигурой. Кроме того, поклонники Потапа заметили, что певец не только похудел, но и стал выглядеть заметно моложе, в чём явно кроется заслуга самого исполнителя, желающего не отставать от молодой супруги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые поклонники Насти были настолько удивлены ее изменением имиджа, что попросили Каменских больше не худеть — им очень нравится исполнительница-пышечка.

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