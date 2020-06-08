Мир

Сделал только хуже: муж попытался спасти жену от тюрьмы и сам угодил за решетку

Попытки сымитировать собственную или чью-то смерть ради обмана служителей закона нередко оборачивают провалом и еще более строгим наказанием для их инициаторов.

Об одном из таких случаев рассказывает Daily Mail.

Речь идет о жителе американского штата Западная Вирджиния, который попытался спасти жену от тюремного срока, сымитировав ее гибель, и угодил за решетку вместе с ней, пишет «Лента.ру».

В последний день весны, 31 мая, 48-летний Родни Уилер сообщил полиции, что его 43-летняя жена Джулия сорвалась со скалы во время семейной прогулки по Национальному парку Грандвью. Власти развернули поисково-спасательную операцию. Пока специалисты на вертолете осматривали местность с высоты птичьего полета, водолазы искали пострадавшую в реке. К работе подключили профессиональных собак-ищеек.

2 июня полицейские зашли в дом Уилеров, чтобы взять вещи, необходимые для дальнейшего поиска пропавшей. Они осмотрели жилище и в одном из шкафов обнаружили Джулию. На следующий день пару арестовали, по делу начали расследование.

Власти убеждены, что супруги сымитировали гибель Джулии, чтобы та избежала тюремного заключения. В феврале американку обвинили в мошенничестве. Финальное слушание по делу и вынесение приговора ожидалось 17 июня. Обвиняемой грозило до десяти лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов.

В ходе расследования выяснилось, что Родни, заручившись помощью 17-летнего сына, скинул со скалы личные вещи Джулии. Полиции он заявил, что его жена сорвалась с обрыва, пытаясь отыскать пропавшую серьгу.

1 июня он написал в Facebook: «Во вчерашнем инциденте в Грандвью пострадала моя жена. Ее пока не нашли, но я не теряю надежды, что ее найдут целую и невредимую. Я в полном отчаянии, но сейчас мне нельзя опускать руки. Пожалуйста, не переставайте молиться за нас».

В результате Родни, желая помочь Джулии, только усугубил ее и свое положение. Теперь супругов обвиняют, помимо прочего, в мошеннической схеме и попытке сорвать судебный процесс. Они находятся под стражей с правом выйти под залог в 100 тысяч долларов.

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