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Близнецов ждет прибыль, а Львов — бурный роман: гороскоп на неделю
ОВЕН. Ожидается спокойный и весьма благополучный период. Однако это вовсе не значит, что нужно лежать на диване и ждать манны небесной. Займитесь чем-нибудь важным и нужным, сейчас вам легко удастся найти единомышленников. На амурном фронте звезды сулят приятный сюрприз.
ТЕЛЕЦ. На службе может возникнуть весьма напряженная ситуация. Благодаря проявленному вами благоразумию и сдержанности удастся смягчить ее негативные последствия. Это хорошее время для решения вопросов, связанных с недвижимостью или оформлением наследства.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы полны сил и энергии и готовы к осуществлению своих самых смелых замыслов. Дерзайте — удача сейчас на вашей стороне. Благодаря обаянию и дипломатическим способностям сумеете достичь своей цели, можете даже рассчитывать на солидную прибыль.
РАК. Звезды обещают вам много хорошего и позитивного. Это будет касаться как профессиональной сферы, так и личной жизни. Правда, финансовые вопросы потребуют от вас взвешенных решений — прежде чем инвестировать свои деньги в заманчивый проект, следует все тщательнейшим образом проверить.
ЛЕВ. Благоприятное время для самосовершенствования, раскрытия в себе новых способностей и талантов. В карьере особых взлетов и падений не намечается, а вот в личной жизни повышенное внимание со стороны противоположного пола для некоторых одиноких представителей знака грозит перерасти в бурный роман.
ДЕВА. Вас ждут полезные и конструктивные встречи с деловыми партнерами и друзьями. Финансовое положение сейчас довольно стабильное, так что можете позволить себе дорогостоящую покупку. Приобретенные в этот период вещи прослужат довольно долго.
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ВЕСЫ. На ваше мировоззрение и работоспособность на этой неделе может серьезно повлиять финансовый аспект. Однако не стремитесь переделать кучу дел одновременно, иначе это может привести к нервным срывам и переутомлению.
СКОРПИОН. Благодаря хорошему настроению и душевному подъему удастся довольно легко расправиться со сложными вопросами на службе. Ваш авторитет будет неукоснительно расти, можно даже рассчитывать на прибавку к жалованию. На личном фронте пришло время для решительных шагов, не стесняйтесь проявлять свои чувства.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас не время останавливаться и довольствоваться тем, что уже имеете. Ведь это только малая часть того, чего можете достигнуть в будущем. Впереди вас ждут весьма интересные и довольно перспективные проекты. Для поддержки сил и придания бодрости следует пить травяные чаи и употреблять больше клетчатки.
КОЗЕРОГ. Нынче следует воздержаться от перегрузок — как физических, так и эмоциональных. Постарайтесь провести это время где-нибудь на природе, в тишине и покое, это поможет восстановить энергетический потенциал. Ваши доходы и расходы будут сбалансированными, что позволит особо не задумываться над денежными проблемами.
ВОДОЛЕЙ. Нынешний период обещает быть активным и напряженным. Однако благодаря своей настойчивости и умению анализировать ошибки других удастся достигнуть неплохих результатов. Позаботьтесь о здоровье — при первых признаках недуга обратитесь к врачу и неукоснительно следуйте его предписаниям.
РЫБЫ. Вопросы, связанные с семьей, отнимут львиную долю сил и времени. Возможны какие-то сложности в принятии важных решений, не стоит во что бы то ни стало настаивать на своем, спокойно выслушайте доводы других. Скорее всего, дадут о себе знать хронические недуги. Для их успешного лечения следует пройти полную диагностику организма.
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