Динамовец Беседин назвал виновного в своих бедах с допингом (фото)

Спорт

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин, дисквалифицированный на год за применение запрещенного препарата, рассказал, как поддерживает себя в форме, и что же тогда случилось в Швеции, когда после игры с «Мальме» он сдал положительную допинг-пробу.

«Ездим на настоящее поле, весь инвентарь берем и выполняем все игровые упражнения, которые мне нужны, — рассказал Артем Беседин в интервью телепрограмме „Профутбол“. — Мне клуб платит зарплату, поэтому я могу себе позволить арендовать поле. Прежде всего, это нужно для меня. Тренируюсь с Виталием Мандзюком (тренер по физподготовке, а ранее известный футболист. — Авт.). Играл за ветеранов. Два тайма по 30 минут очень хорошо прошли. Долго этого ждал. Самое главное — набирать форму и выполнять план, который наметили».

Нападающий в деталях вспомнил тот злосчастный день, когда «Динамо» в поединке Лиге Европы уступило «Мальме» (3:4).

«Выезжали на матч. А нас тогда еще и обокрали в отеле. У Леонида Миронова (экс-врач «Динамо» — Авт.) что-то украли, у запасного вратаря увели курточку и документы. Мы сели в автобус, у меня заболела голова, и я попросил доктора дать мне таблетку. Он мне дал свою от головы, перепутал. Они похожи. А Миронову эту таблетку прописал доктор после операции на спине. Он, видимо, перенервничал на фоне того, что у него украли пачку документов. И на этой почве, видимо, он думал не о том, о чем надо.

Я считаю, что таких немолодых людей, которые не полностью здоровые, нельзя подпускать к спортсменам, к команде. Они — враги для футболистов, на самом деле. Бог с ним. Время прошло. Я злился, обижался, эмоции выхлестывал. Я многое переосмыслил, взял себя в руки, и каждый день работаю.

Как нет обиды? Я ему сказал, чтобы больше не видел в своей жизни, чтобы на глаза не попадался. Этот человек отобрал у меня год карьеры. Даже чуть больше. Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить за это? Хотя на самом деле есть за что. Я знаю, что сам никогда ничего не принимал. Я боюсь пить что-то без ведома врачей. Если лечусь, то всегда на связи с доктором, и беру лекарства только на базе «Динамо». А тут можно фильм снимать…

Тяжелее всего было ждать каких-то новостей. Не все от тебя уже зависело. Я прекрасно понимал, что мне надо будет все доказывать. Слава Богу, у меня это получилось. Конечно, я до последнего надеялся, что будет оправдание. Но мне объяснили, что это минимум, что может быть. Четыре года дисквалификации? Я пытался гнать от себя подобные мысли.

Год — это много. Месяц без футбола — это уже много. Плюс было обидно, что я пропускаю Евро-2020. Я даже не думал о чемпионате Украины, думал о чемпионате Европы, сожалел, что его пропускаю. Это была моя мечта. С другой стороны, сейчас появился шанс туда поехать", — отметил 24-летний футболист.

Отбывая дисквалификацию, Артем может уделять больше времени супруге и детям

Напомним, что срок дисквалификации Артема Беседина, который в 23 матчах сезона успел забить за «бело-синих» восемь мячей и отдать две голевые передачи, истекает 19 декабря, а за два месяца до этого он уже сможет приступить к тренировкам с «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Артема Беседина спас сборную Украины от поражения в после отборочном матче Евро-2020 с Сербией.

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