Карантин не помеха: одесские пляжи заполнили отдыхающие, трое утонули (фото, видео)

Происшествия

Пока Кабмин, Минздрав, главный санврач, прочие официальные органы и инстанции думают над тем, как и когда начать посткарантинный пляжный сезон, на пляжах у Черного моря уже массово отдыхают люди, несмотря на официальное предупреждение об опасности купания на пляжах Одесской области.

В воскресенье, 7 июня, на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе утонул 20-летний парень, который вместе с друзьями прыгал с пирса. Тело из воды достали спасатели. Прибывшие на пляж медики констатировали его смерть.

В субботу, 6 июня, на одесском пляже «Ланжерон» обнаружили тело 24-летнего молодого человека, который вместе со своим напарником решил поплавать возле дельфинария «Немо». Нырнули вместе, вынырнул — один…

В Килийском районе утонул 26-летний местный житель. Вместе братом он купался на канале Дунай-Сасык за селом Лески.

Тем временем «неизвестные лица» продолжают захватывать прибрежную территорию в Одессе, «облагораживая» пляжи лежаками, шезлонгами и незаконными сооружениями.

Так, в аренду под платные услуги отданы порядка 70 процентов территории одесского пляжа «Лагуна», известного также как пляж санатория «Зеленый берег»). Небольшой участок без лежаков остался только у самого входа. Зато появился бар и будка для сбора денег.

У входа на пляж Пограничников натянули колючую проволоку, пройти на пляж стало невозможно. Видео появилось на паблике Одесса INFO: двое мужчин натягивают проволоку по периметру, комментировать свои действия отказываются, требуя прекратить съемку.

Начали подтягиваться отдыхающие и на побережье Азовского моря. Что сейчас происходит в курортной Кирилловке, смотрите здесь.

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