Украина

ЕС на год продлит запрет на инвестиции в Крым

В Евросоюзе рассмотрят вопрос очередного продления санкций против России за аннексию украинского Крыма — ограничительные меры в 2019 году были продлены до 23 июня 2020 года.

По информации брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рихарда Йозвяка, послы Евросоюза в среду, 10 июня, «дадут зеленый свет, чтобы продлить запрет на инвестиции».

Пакет антироссийских санкций включает запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», зимой 2020 года Евросоюз расширил список людей, в отношении которых были введены санкции за нарушение территориальной целостности Украины.

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