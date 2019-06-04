Без вариантов: ЕС продлит "крымские" санкции против России

Мир

В Еврокомиссии предложили продлить санкции против России за оккупацию украинского Крыма. По данным СМИ, решение будет принято на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

Как пишет «Интерфакс-Украина», санкции намерены продлить до 23 июня 2020 года. Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. ЕС решил продлить действие санкций, поскольку ситуация по Крыму не изменилась.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму все больше растет недовольство действиями оккупационной администрации. Так, недавно в Севастополе люди в знак протеста срывали флаги РФ и бросали на проезжую часть.

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