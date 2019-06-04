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Без вариантов: ЕС продлит "крымские" санкции против России
В Еврокомиссии предложили продлить санкции против России за оккупацию украинского Крыма. По данным СМИ, решение будет принято на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.
Как пишет «Интерфакс-Украина», санкции намерены продлить до 23 июня 2020 года. Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. ЕС решил продлить действие санкций, поскольку ситуация по Крыму не изменилась.
Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму все больше растет недовольство действиями оккупационной администрации. Так, недавно в Севастополе люди в знак протеста срывали флаги РФ и бросали на проезжую часть.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!