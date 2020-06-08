26.50 / 26.68 29.66 / 30.04
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Охранник Олега Ляшко на дороге устроил разборки с пистолетом: момент попал на видео

12:19 8 июня 2020
мужчина

В Киеве на улице Академика Заболотного во время дорожного инцидента мужчина, похожий на охранника Олега Ляшко, угрожал другому водителю пистолетом.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня. Машины двигались по улице академика Заболотного. На отрезке парк «Феофания» — «Арт Молл» охранник Ляшко посчитал, что его не хотят пропускать во второй полосе движения, пишет Alise Kool.

«В результате, данный неизвестный, обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто», — пишет женщина, отмечая, что «обиженный» водитель захотел их «наказать».

Резко затормозив, он создал аварийную ситуацию. Кроме этого, решил попугать людей своим пистолетом.

«Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк», — говорится в посте Alise Kool.



Напомним, этот охранник-помощник Олега Ляшко запомнился тем, что снимал на видео драку Ляшко с народным депутатом Андреем Герусом. Суд отпустил его под личное поручительство народных депутатов Алексея Кучеренко и Михаила Волынца. Тогда же на поруки Виктории Сюмар и Михаила Волынца был отпущен и сам Ляшко.

489

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мужчина

Тройное убийство под Киевом: выжившая мать подозреваемого рассказала жуткие детали

Украина

В Украине резко сократят количество районов: карта всех областей с админделением

Армен Джигарханян

Знаменитый российский актер госпитализирован после инсульта: состояние тяжелое

Обвал моста в Тернопольской области

На Тернопольщине под грузовиком рухнул мост: фото с места ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер