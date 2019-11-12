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"Должен был ударить первым": после стычки с Ляшко "слуги народа" отправляют Геруса на тренинг по дзюдо
Фракция «Слуга народа» придумала наказание для бывшего представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, который устроил публичную драку с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Об этом глава фракции Давид Арахамия рассказал журналистам.
По его мнению, Герус должен был ударить Ляшко первым, «сразу же после слова «здрасьте».
«Провели (беседу, — Ред.) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо, в спортивную секцию», — сказал Арахамия.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус заявил, что ушел в отставку с поста представителя президента в Кабмине из-за сложности совмещения нескольких должностей. По его словам, он сам инициировал свою отставку с должности представителя президента в Раде. Между тем, имя главы комитета Рады по энергетике и ЖКХ в последнее время часто вспоминалось в связи с принятием закона, открывшего импорт электроэнергии из Российской Федерации.
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