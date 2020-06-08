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В США отыскали легендарный клад стоимостью миллион долларов, спрятанный десять лет назад (фото)
Некий кладоискатель нашел в Скалистых горах легендарные «сокровища Форреста Фенна». Клад стоимостью свыше миллиона долларов более десяти лет назад зарыл бывший арт-дилер, коллекционер и археолог-любитель Форрест Фенн.
В 1988 году у Форреста диагностировали рак. Тогда миллионер задумался о том, какое он может оставить наследство. И ему в голову пришла идея спрятать сокровища, положив их специально купленный для этой цели старинный сундук вместе со своей биографией. Он рассчитывал, что клад найдут после его смерти и собирался умереть в горах рядом с ним. Но неожиданно для себя полностью излечился. И объявил охоту на свои сокровища, которые долгое время хранились вместе с сундуком у него в сейфе. По словам американца, он таким образом хотел вдохновить людей на исследование природы, вызвать у них тягу к приключениям и дать им надежду на фоне экономического кризиса.
Скалистые горы тянутся на 4830 километров с севера на юг от самой северной точки в канадской провинции Британская Колумбия до штата Нью-Мексико на юго-западе США. Ширина гор достигает 700 километров. Фенн дал несколько подсказок, где искать клад, в опубликованном им в 2010-м году стихотворении. После этого началась настоящая «золотая лихорадка». На поиски сокровищ отправились десятки тысяч любителей приключений. Пятеро из них погибли в результате разных несчастных случаев. Последней жертвой стал 53-летний Майкл Уэйн Сексон, которого нашли мертвым в горах в марте 2020 года.
И лишь теперь 89-летний Фенн объявил на своем сайте, что сокровища найдены.
Как сообщает CNN, счастливчик, который не желает афишировать свое имя, прислал Форресту в качестве доказательств фотографию его бронзового сундука с золотом, драгоценными камнями, ювелирными украшениями, монетами, древними китайскими статуэтками из нефрита, фигурками животных доколумбового периода и другими ценностями.
Феннн поздравил победителя, а также всех, кто участвовал в поиске и выразил надежду, что людей всегда будут манить новые открытия.
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