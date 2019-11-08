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Британец нашел клад золотых монет, помогая другу искать потерянное обручальное кольцо (фото, видео)
К 44-летнему Полу Рейнарду, проживающему в британском графстве Йоркшир, во время отпуска, который он проводил в Северной Ирландии, обратился его приятель, местный фермер, с просьбой помочь найти его потерянное во время работы обручальное кольцо.
Рейнард, вооружившись металлоискателем, отправился вместе со своим лучшим другом Майклом Гвинном в поле близ городка Балликасл. В ходе поисков вместо кольца они нашли сначала подкову, потом 50-пенсовую монетку. А спустя полтора часа — клад старинных золотых монет, в числе которых была редчайшая монета времен Генриха VIII. Сама по себе она оценивается экспертами примерно в 6500 долларов. Общая стоимость 84 монет, датируемых 1500-ми годами может достигать 130 тысяч долларов. Эксперты считают, что этот клад может оказаться самым крупным из найденных на территории Северной Ирландии.
Как сообщает издание Metro, Пол заинтересовался металлоискателями в возрасте семи лет, когда родители подарили ему книжку об острове сокровищ. «Я мечтал найти нечто подобное с тех пор, когда еще был ребенком. Это было удивительное чувство. Все равно, что сверить номера лотереи и выяснить, что сорвал джекпот», — говорит Пол.
Момент находки друзья записали на камеру. Прибыль от продажи монет будет разделена поровну между Рейнардом и землевладельцем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что влюбленная британская пара с металлоискателями обнаружила один из крупнейших кладов на территории страны.
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