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Происшествия

В Закарпатье пограничник жестоко избил пожилого мужчину за сделанное замечание: происшествие попало на видео

15:24 8 июня 2020
драка

В Закарпатье молодой человек в форме жестоко избил пожилого мужчину за сделанное замечание. Проверка установила, что хоть форма хулигана и напоминала полицейскую, но к полиции молодой дебошир отношения не имеет. Местные жители говорят, что скорее всего к избиению причастен работник погранслужбы. Учитывая статус хулигана, делом будет заниматься Государственное бюро расследований.

Инцидент случился утром 8 июня в поселке Великий Березный. Сигнал о драке поступил правоохранителям около 5 часов утра. Пострадавший — 64-летний местный житель — рассказал, что сделал замечание молодому человеку за то, что тот вел себя неадекватно в общественном месте. Молодой житель поселка оскорбился, повалил пенсионера на землю и несколько раз ударил ногой в голову.

Когда полиция попыталась задержать 22-летнего хулигана, тот активно сопротивлялся. Молодому человеку придется отвечать и за нанесенные травмы, и за сопротивление полиции.

Напомним, ранее в ГБР поступило дело о избиении полицейскими юноши, который и вызвал патруль. А в Николаевской области полицейские избили в отделении предполагаемого подозреваемого в деле о криптовалюте.

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