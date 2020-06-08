CША отказались предоставить спутниковый снимок запуска ракеты по Boeing MH17: названа причина

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В Нидерландах, где продолжается судебный процесс по делу о сбитом малайзийском «Боинге» МН17, стала известна судьба спутниковых снимков, зафиксировавших момент пуска ракеты из установки «Бук» по пассажирскому лайнеру. В США подтвердили, что у них действительно есть соответствующие спутниковые снимки, но рассекретить их Штаты отказались.

Как сообщает Би-би-си, следствие еще в 2014 году запросило у США снимки со спутника с моментом пуска ракеты по «Боингу». Штаты в ответ направили не сами снимки, а меморандум с описанием снимков и технической информацией. Отдельно главному прокурору Нидерландов по делам терроризма позволили ознакомиться с засекреченными снимками и информацией о них в меморандуме и сверить два массива данных.

В итоге снимки были приобщены к делу, но в засекреченном виде. Также прилагается заключение прокурора о том, что информация в меморандуме подтверждается предоставленными другими источниками.

Журналист Христо Грозев, сотрудничающий с расследовательской группой Bellingcat, озвучил возможную причину засекречивания снимков. США, скорее всего, не хотят делиться данными, благодаря которым вскроются технические возможности американских военных спутников. Потому был найден разумный компромисс.

Международная следственная группа JIT пришла к выводу, что «Боинг» МН17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук». Установка находилась возле Снежного на оккупированной части Донецкой области. ЗРК «Бук» принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Напомним, самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. 9 марта 2020 года в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о сбитом «Боинге».

Фото wikipedia.org

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