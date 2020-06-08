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Украина

Под Харьковом семья из восьми человек заразилась коронавирусом

17:32 8 июня 2020
больница

В Харьковской области резко выросло число больных COVID-19 в Богодуховском районе — с 9 до 17 человек за сутки. Вспышка объясняется тем фактом, что заразилась семья из восьми человек. Источником заражения, скорее всего, был родственник, приехавший в гости из Харькова.

Как рассказал врач-инфекционист Виталий Прошутя, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи района, сейчас родственник-харьковчанин лечится в больнице по месту постоянного проживания, а семья, к которой приезжал гость, находится дома и соблюдает режим самоизоляции. Об этом сообщает «Суспільне».

Напомним, за последние сутки в Харьковской области выявили 36 новых больных коронавирусом, из них 27 — в Харькове, восемь — в Богодуховском районе и один — в Червоноградском. 15 человек выздоровели.

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