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Россия не отказалась от плана по захвату Мариуполя: что сейчас происходит в Азовском море

Ситуация вокруг Азовского моря, где россияне чувствуют себя полноценными хозяевами, остается сложной. Правда, как отмечают некоторые специалисты, небольшое «потепление» в отношениях между Украиной и Россией в этом регионе все-таки наблюдается. Украинские торговые суда начали почти беспрепятственно, хотя и с небольшими задержками, проходить через Керченский пролив. Между тем мы, похоже, отказались от идеи пересечения пролива на военных кораблях. Чем это обусловлено? Возможно, между Украиной и Россией существуют какие-то тайные договоренности? Может, Киеву пора всерьез задуматься о строительстве искусственного канала через Перекопский перешеек? В этом подробно разбирались «ФАКТЫ».

«Проходы через Керченский пролив для нас — довольно рискованное мероприятие»

— Украина потеряла Керченский пролив еще в 2014 году, — уверен Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований. — А то, что мы увидели в 2018 году, когда россияне атаковали наши корабли и арестовали моряков, — это логичные последствия оккупации.

В последнее время наши военные корабли даже не пытаются пересечь Керченский пролив. Частично это можно объяснить тем, что Украина решила отказаться именно от такой формы борьбы с россиянами, захватившими Крым и хозяйничающими в Азовском море. Как показала практика, для нас проходы через Керченский пролив — это, увы, довольно рискованное мероприятие. К тому же они имеют чисто символическое значение. На практике это мало на что может повлиять.

— Ну, я, конечно, понимаю, что украинские военные катера или вооружение россияне просто не пропустят в Азовское море. Но что делать в такой ситуации? Создается впечатление, что мы просто сдались на милость «победителя».

— Если будет стоять вопрос о том, как перебросить дополнительные военные силы в регион Азовского моря, то, скорее всего, это будет происходить по суше. Возможность переправить военные катера и вооружение на Азовское побережье по суше у Украины есть.

— А какова ситуация с проходом гражданских судов через Керченский пролив? В последнее время не слышно, чтобы были какие-то скандалы в связи с этим.

— Украинские торговые суда проходят через пролив сейчас более или менее свободно. В прошлом году было перевезено более 10 миллионов тонн грузов в порты Бердянск и Мариуполь. Это, конечно, меньше, чем раньше, до 2014 года. Порт Мариуполь сейчас загружен процентов на 70%. Но грузы перевозят, жизнь кипит.

Впрочем, россияне и раньше пропускали украинские торговые суда через Керченский пролив. Просто тогда было очень много проверок на пути следования. Наши суда иной раз проверяли по нескольку дней. Но полностью проход через Керченский пролив Россия никогда не блокировала.

Проблема немного в другом. Не в Керченском мосту, не в способности россиян контролировать Азовское море. Главная проблема — это военный конфликт на Донбассе, который существенно снизил количество перевозимых по Азовскому морю товаров. Речь идет о металлургической продукции и угле. Если посмотреть статистику по портам, которая была опубликована в начале этого года, то отгрузка угля в регионе Азовского моря почти полностью прекратилась. По металлу — по сравнению с показателем 2013 года — перевозки уменьшились до критического минимума. Но при этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, объем грузоперевозок в Азовском море, которые совершают украинские суда, даже вырос. Этот прирост обеспечила аграрная продукция, которую везут с территории Донецкой области, подконтрольной Украине. Там аграрная промышленность сейчас очень хорошо развивается.

Стратегически утрата возможности перевозить продукцию через порты Бердянск и Мариуполь радикально не ударит по украинской экономике. А вот если Россия заблокирует черноморские порты, это будет страшно. В прошлом году на экспорт через черноморские порты прошло до 120 тонн товара. А из Бердянска и Мариуполя если 10 тонн перевозят, то это хорошо. Конечно, блокирование украинских кораблей в районе Керченского пролива — сильный удар по Мариуполю, по соседним районам Донецкой и Луганской областей. Но нельзя сказать, что это радикально ударит по экономике Украины.

— Нам можно забыть про свободное пересечение Керченского пролива?

— Есть в Украине люди, которые говорят, что нам нужно забыть про Керченский пролив, про Азовское море. Есть и такие, которые считают, что Азовское море нужно строго разделить — эта часть акватории для Украины, а эта — для России. Так, в Кремле нам скажут: хорошо, хотите делить — давайте делить. Вам — та часть, которая граничит с материком, а остальная — наша. И если Украина согласится на такой вариант, то мы можем легитимизовать Крым как российский. Потому что сами согласимся, что у берегов полуострова мы не имеем права курсировать.

Я надеюсь, что на этот последний вариант Украина все-таки не согласится. Но еще один источник противоречий возникнет.

— Какой можно найти выход в сложившейся ситуации?

— Нужно наращивать военное присутствие. Если будет база в Бердянске, которую анонсировали, если там появится определенное количество корабельно-катерного состава и хотя бы один дивизион противокорабельных ракетных комплексов, то мы сможем вести себя в Азовском море более уверенно. Сейчас, по сути, Украине в море воевать нечем. И Россия этим пользуется.

«Пропуская украинские гражданские суда через Керченский пролив, Путин хочет задобрить Запад»

- Как вы считаете, то, что в последнее время украинские гражданские суда более или менее свободно пересекают Керченский пролив, может быть результатом каких-то договоренностей между Украиной и Россией?

— Насколько мне известно, официальных переговоров по этому поводу не было, — говорит военный обозреватель Юрий Карин. — Возможно, это результат договоренностей российской стороны с выгодополучателями из числа украинских бизнес-кругов, деклассированных хозяев Донбасса, на невыгодных для нашей страны позициях. Можно также допустить какие-либо соглашения с иностранными судовладельцами в виде кулуарных договоренностей, исключающих поддержку со стороны правительств, осуждающих оккупацию АРК и милитаризацию Черного и Азовского морей, Керченского пролива.

Согласно 74-й сессии ГА ООН (на которой принята резолюция о милитаризации Крыма и районов Черного и Азовского морей), Россия продолжает рассматриваться всем мировым сообществом исключительно как агрессор, подрывающий безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона в целом. Посему «послабления», введенные Москвой, рассматриваются сугубо как временные меры относительно отдельных компаний и бизнес-структур.

Данные шаги Москвы могут также рассматриваться как желание Путина задобрить Запад перед подготовкой «обнуления», а также исходя из меморандума, поданного Украиной в Международный трибунал по морскому праву. К тому же Россия демонстративно напала на ВСУ в 2018 годуи не выполняла условия трибунала. Но пошла на демонстративный политический обмен заключенными с Украиной. При этом дела против экипажей не закрыты, а корабли вернули с явными повреждениями.

Здесь нет абсолютно никаких последствий для Украины. Есть лишь неуклюжий способ создания картинки, что РФ пропускает суда и не задерживает.

С другой стороны, такие действия Москвы по созданию режимов проходов говорит о том, что Москва не отказалась от сценария по аннексии Приазовья.

«России выгодны хаос и нестабильность»

- Можно много говорить, но я могу вам привести такие цифры, чтобы вы поняли. Если взять весь объем перевозок Украины (автомобильные, железнодорожные, авиационные, морские и речные, а также трубопровод) за 100%, то объем морского грузопотока колеблется в пределах 2−4%, — говорит бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. — От всего объема морских перевозок через украинские порты на Мариуполь и Бердянск приходится приблизительно 5−7%. Исходя из этого можно сказать, что, да, есть дестабилизирующие факторы на Азове, но они не такие критичные по причине своевременного перераспределения транспортных потоков в порты северо-западной части Черного моря.

Проблема в другом. Ситуация на линии соприкосновения сторон на Донбассе нестабильная. К тому же Кремль не отказался от проекта «Новороссия», согласно которому Украина может потерять все выходы к морю. Россия не отказалась от идеи пробить вдоль берега Азовского моря сухопутный коридор в Автономную республику Крым.

Без сомнения, политика Украины на Азове должна быть проактивной. Нужно говорить об увеличении военного присутствия Украины в Азовском море. И речь не только о моряках. Там должны быть разные виды и рода войск. Если мы понимаем, что есть проблема с проходом Керченского пролива, то компенсировать морскую составляющую можно за счет использования авиации и береговых подразделений. Безусловно, для своевременного обнаружения противника необходимо наращивание системы разведки и обнаружения. То есть здесь требуются разумное административное решение, разумная структура и состав группировки войск, которые могли бы сделать невозможными риски или уменьшить их, начиная от действий диверсионно-разведывательных групп противника до высадки десанта.

Кроме того, нужно понять, что все действия на море будут зависеть от действий на суше. Это закономерности и тенденции современной войны. Если будут активизироваться действия на суше, то будут активизированы и действия на море.

В данной ситуации России очень выгодны хаос и нестабильность в регионе. Это оказывает влияние не только на военных, но и на гражданское население, которое работает в морских портах Бердянск и Мариуполь.

Из происходящего на Азове — мне очень не нравится отсутствие национальной консолидации. Иногда просматриваешь медиа и удивляешься: сначала идет хроника о погибших украинских воинах на Донбассе, а затем показывают репортаж, что курорты на Азовском море готовы к приему отдыхающих. Но так не бывает, понимаете? Или мы консолидированная нация и идем до конца, до восстановления национального суверенитета, или у нас происходит раскол в обществе. Одни защищают страну, а другие в том же регионе создают какой-то бизнес и зарабатывают на этом.

— Сейчас в Азовском море ситуация более или менее спокойная. Украинские торговые суда почти беспрепятственно пересекают Керченский пролив. Раньше россияне устраивали нашим более серьезные проверки и иной раз задерживали наши суда на несколько дней. Как вы думаете, не могла такая ситуация сложиться в результате «договорняка» между Украиной и Россией?

— На эту ситуацию также нужно смотреть комплексно. Политика — непростая штука. Возвращаясь к теме цифр… Если брать за 100% количество судов, которые пересекают Керченский пролив, то пропорция следующая: приблизительно 90% судов идут в российские порты, и только 10% - в украинские. Это говорит о том, что трафик грузов по Керченскому проливу и Азову у россиян более интенсивный, чем у нас.

Не так много судовладельцев хотят рисковать и отправлять в нестабильный регион свои торговые суда. Ведь каждый день простоя судна — это огромные убытки для бизнеса.

Технический вопрос: до 2014 года проход через Керченский пролив был двухсторонним. Сейчас — односторонний. И когда на светофоре сидит российский эфэсбэшник, то для кого он в первую очередь будет включать «зеленый свет»? И таких аргументов можно приводить много. Поэтому «правила игры», что касается судоходства в Азовском море, диктуют россияне, а им этот хаос выгоден, нужна дестабилизация. Для этого они всегда могут найти повод — от задержания украинских рыбаков до задержания гражданских судов. Они знают, как обострить ситуацию, если им это будет нужно.

— А обстрелять наши порты Мариуполь и Бердянск могут?

— Я не думаю, что в этом есть для россиян какой-то смысл. Потому что, во-первых, это открытая агрессия…

— Мне кажется, они не очень боятся, что их кто-то обвинит в открытой агрессии.

— Тем не менее я не вижу смысла для россиян в обстреле украинских портов. Они лучше сделают ставку на экономическое давление в сочетании с информационной войной. Особенно действенна идеология «русского мира». Поверьте мне, в приморских регионах есть определенное количество украинцев, которые только и ждут, когда этот «русский мир» к ним придет. Относительно этой категории граждан необходимы действенные меры.

— А канал через Перекопский перешеек — это хорошая идея? В последнее время в прессе часто пишут, что Украина может, по сути, этим каналом отделить Крым от материковой части.

— Идея строительства этого канала имеет давнюю историю. Об этом начали говорить еще со времен Крымской войны, дискурс продолжался и в Гражданскую, и во Вторую мировую. Мое мнение: рыть этот канал сейчас — плохая идея. В то время, когда экономика Украины не на самом высоком уровне. В то время, когда Украина воюет, а возле украинских портов при отсутствии государственной границы бродят эфэсбэшные катера — в рытье канала не вижу никакого смысла. Как любой проект, этот также имеет право на жизнь и обсуждение. Но я бы не стал сейчас на него отвлекаться. Нам нужен полуостров, а не остров Крым.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в планах Путина был захват Украины по Днепру уже в этом году. Его собирались завершить ко Дню Победы

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