Лукашенко оправдался за свои слова о профилактике коронавируса

Общество и люди

Президент Беларуси Александр Лукашенко попытался оправдаться за свои советы по поводу лечения коронавируса. Сейчас Лукашенко настаивает, что его рекомендация лечиться баней и сауной — это была такая шутка, которую почему-то восприняли серьезно.

«Помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа, трактор вылечит, не шумите, не кричите, не галдите, а лучше в баню сходите. Ну, в шутку так было сказано. Ну, это было брендом батьки, который, видите ли, безумный, и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи», — заявил Лукашенко.

Сейчас Лукашенко продолжает распространять рекомендации по профилактике коронавируса. Теперь белорусский президент советует правильно дышать и заниматься спортом, а маску если и носить — то не на улице, а в помещении.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса Лукашенко настаивал, что Беларуси карантин не нужен. Выступая на злободневную тему профилактики коронавируса, белорусский президент раздавал советы сомнительной эффективности. Так, Лукашенко советовал в рамках борьбы с вирусом больше ездить на велосипеде и не лезть при этом к чужим женщинам.

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