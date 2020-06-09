- 07:41 Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом
- 07:38 Убийца Джорджа Флойда впервые предстал перед судом
- 07:23 Пандемия нанесла разрушительный удар: Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП в 2020 году
- 07:17 В подлетающий к Хитроу самолет ударили сразу три молнии – шокирующее видео
- 07:06 Жара до +33 и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
- 06:55 В США умерла популярная певица – бывшая солистка The Pointer Sisters
- 06:30 ДТП в центре Москвы: Михаилу Ефремову грозит до семи лет за решеткой
- 05:55 Едва не стала "бунтаркой": Кендалл Дженнер затравили за "участие" в антирасистском митинге
- 05:30 Заставят переучиваться: в МВД придумали коварный способ борьбы с нарушителями на дорогах
- 04:55 В Украине повысят прожиточный минимум в июле: что будет с пенсиями и субсидиями
- 04:30 В РФ 35-летняя женщина совратила пасынка и забеременела от него
- 03:55 В Японии запустят спутник для уничтожения космического мусора лазером
В подлетающий к Хитроу самолет ударили сразу три молнии – шокирующее видео
В сети появилось шокирующие кадры. Во время грозы в подлетающий к лондонскому аэропорту Хитроу самолет одновременно с разных сторон ударили сразу три молнии. Видео, как пишет издание Daily Mail, было сделано 6 июня.
«Не хотел бы я быть в этом самолете в тот момент», «Надеюсь, что никто не пострадал» — писали пользователи соцсетей. Судя по всему, лайнер благополучно совершил посадку. Подробности инцидента не приводятся.
26 мая молния ударила в грузовой самолет Ан 124−100, заходивший на посадку в российском Красноярске. Посадка прошла успешно. Самолет доставлял медицинские средства индивидуальной защиты из Китая в Европу — с дозаправкой в Красноярске.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что молния ударила в пассажирский авиалайнер в небе над Британией.170
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...