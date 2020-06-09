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Мир

В подлетающий к Хитроу самолет ударили сразу три молнии – шокирующее видео

7:17 9 июня 2020
Молнии бьют в самолет

В сети появилось шокирующие кадры. Во время грозы в подлетающий к лондонскому аэропорту Хитроу самолет одновременно с разных сторон ударили сразу три молнии. Видео, как пишет издание Daily Mail, было сделано 6 июня.

«Не хотел бы я быть в этом самолете в тот момент», «Надеюсь, что никто не пострадал» — писали пользователи соцсетей. Судя по всему, лайнер благополучно совершил посадку. Подробности инцидента не приводятся.

26 мая молния ударила в грузовой самолет Ан 124−100, заходивший на посадку в российском Красноярске. Посадка прошла успешно. Самолет доставлял медицинские средства индивидуальной защиты из Китая в Европу — с дозаправкой в Красноярске.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что молния ударила в пассажирский авиалайнер в небе над Британией.

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