Молния ударила в пассажирский авиалайнер в небе над Британией (видео)

Мир

Удары молнии могут поражать не только футболистов на поле, но и объекты намного объемнее: к примеру, самолеты или вертолеты.

Об одном из таких случаев рассказывает ресурс LAD Bible, приводя видеозапись того, как летящий в плохую погоду пассажирский самолет поразила молния.

Сообщается, что рейс авиакомпании Aer Lingus вылетел в воскресенье из аэропорта Бирмингема и направлялся в Дублин. В это время в регионе были зафиксированы неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом «Сиара», однако перевозчик не отменил рейс.

На видео видно, самолет летит в дождь, а затем в него ударяет разряд молнии. На кадрах также можно разобрать, что борт, по-видимому, немного отклонился и накренился. после чего без особых изменений продолжил полет.

В авиакомпании затем подтвердили, что спустя три минуты после взлета самолет поразила молния, однако борт в результате этого инцидента не получил повреждений и благополучно приземлился в Дублине.

Пользователи Сети также отметили, что авиалайнеры рассчитаны на полет в неблагоприятных погодных условиях, в том числе и на возможное попадание молнии. Инциденты такого рода не считаются редкостью в авиационной статистике.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном случае попадания молнии в авиалайнер, который закончился намного более печально. Так, 5 мая 2019 года в самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево ударила молния, из-за чего пилоты были вынуждены садиться в ручном режиме. Посадка получилась жесткой: самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и, повредив топливный бак, загорелся.

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