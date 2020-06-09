Известный телеведущий засветился голым в видео жены о йоге (фото)

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Крис Куомо, младший брат губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, случайно засветился голым в опубликованном в Instagram видео, в котором его жена Кристина занималась йогой. Видео быстро удалили, однако пользователи соцсети успели сделать скриншот на память. На фото на заднем плане, в саду за окном, виден со спины обнаженный мужчина. «Надеюсь, это и в самом деле ты, Крис», — писали в комментариях.

Как пишет New York Post, работающий на телеканале CNN 49-летний Крис и его супруга Кристина проживают в особняке, расположенном в городе Саутгемптон (штат Нью-Йорк). Из этого же дома во время самоизоляции переболевший ранее коронавирусом Куомо вел свои телеэфиры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Мексике сенатор случайно показала грудь во время онлайн-встречи.

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