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Известный телеведущий засветился голым в видео жены о йоге (фото)
Известный телеведущий Крис Куомо, младший брат губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, случайно засветился голым в опубликованном в Instagram видео, в котором его жена Кристина занималась йогой. Видео быстро удалили, однако пользователи соцсети успели сделать скриншот на память. На фото на заднем плане, в саду за окном, виден со спины обнаженный мужчина. «Надеюсь, это и в самом деле ты, Крис», — писали в комментариях.
Как пишет New York Post, работающий на телеканале CNN 49-летний Крис и его супруга Кристина проживают в особняке, расположенном в городе Саутгемптон (штат Нью-Йорк). Из этого же дома во время самоизоляции переболевший ранее коронавирусом Куомо вел свои телеэфиры.
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Представителей каких-то там «ДНР»-«ЛНР» никто не воспринимает всерьез, это полный фейк, — Денис Казанский
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"