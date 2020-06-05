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"Я не стыжусь": в Мексике сенатор случайно показала грудь во время онлайн-встречи (видео)

4:43 5 июня 2020
Сенатор

Проведение во время карантина совещаний через сервис групповых видеозвонков Zoom уже не раз приводило к курьезным случаям.

Один из подобных инцидентов произошел и с 66-летней сенатором из Мексики по имени Марта Люсия Мичер Камарена, пишет New York Post.

Женищна забыла выключать камеру и показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи.

По словам Мичер, она подумала, что выключила камеру и начала переодеваться, и осознала свою ошибку только после того, как ей начали писать коллеги.

Позже сенатор принесла извинения всем участникам мероприятия, увидевшим ее. Она согласилась, что, пусть и случайно, нарушила правила поведения. При этом Мичер призвала не стыдить женщин за обнажение перед людьми онлайн.

«Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — подчеркнула она.

По словам сенатора, она гордится своим телом, любит его и заботится о нем. Многие коллеги политика выступили в ее поддержку и раскритиковали тех, кто распространял скриншоты момента обнажения на встрече.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что советник мэра в городе Данидин в Новой Зеландии во время совещания на онлайн-платформе Zoom вызвал переполох, появившись на экране без брюк, да еще с опахалом из страусиных перьев в руках.

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