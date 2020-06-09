Михаила Ефремова отпустили под подписку

Шоу-бизнес

Во вторник, 9 июня, стало известно, что актера Михаила Ефремов отпустили на свободу после автомобильной аварии, в результате которой погиб человек. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee вечером 8 июня на большой скорости совершил выезд на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в автомобиль «Лада». За рулем второй машины находился 57-летний курьер Сергей Захаров.

Он работал курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, утверждает Mash. По данным ТАСС, пострадавший получил «открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы». В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался.

Сам Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. По сведениям Baza, вместе с Михаилом в машине находились еще двое пассажиров — актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Однако Стебунов опроверг эту информацию. Он сообщил, что появился вместе с женой на месте аварии уже после того, как все произошло.

Как сообщает ТАСС, экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Это дает основания изменить статью, по которой в отношении актера было возбуждено уголовное дело. Сначала ему инкриминировали «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Эта статья подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на семь лет. После смерти Захарова дело будет переквалифицировано на «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Данная статья предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Тем не менее, Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Его могут снова задержать, в случае если полиция сочтет не надлежащим его поведение.

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