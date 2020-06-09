- 10:11 КНДР обрубила телефонную связь с Южной Кореей
- 10:03 Умер легендарный футболист «Манчестер Юнайтед»
- 09:54 В многоэтажке под Днепром прогремел мощный взрыв: первые подробности ЧП
- 09:52 Известных журналистов привлекли к переговорам Трехсторонней контактной группы по Донбассу
- 09:30 Россия не отказалась от плана по захвату Мариуполя: что сейчас происходит в Азовском море
- 09:29 Михаила Ефремова отпустили под подписку
- 09:21 Россия – оккупант: «партизаны» устроили новую акцию под носом у боевиков «ДНР»
- 09:07 Футболист-легионер «Шахтера» женился на украинской модели: фото красавицы
- 09:04 «Шмыгаль был бы рад от него избавиться»: в Раде рассказали, при каких условиях Аваков может уйти в отставку
- 09:03 Доллар и евро закрепились на новых отметках после длинных выходных: сколько стоит валюта
- 09:00 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:51 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
Михаила Ефремова отпустили под подписку
Во вторник, 9 июня, стало известно, что актера Михаила Ефремов отпустили на свободу после автомобильной аварии, в результате которой погиб человек. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee вечером 8 июня на большой скорости совершил выезд на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в автомобиль «Лада». За рулем второй машины находился 57-летний курьер Сергей Захаров.
Он работал курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, утверждает Mash. По данным ТАСС, пострадавший получил «открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы». В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался.
Сам Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. По сведениям Baza, вместе с Михаилом в машине находились еще двое пассажиров — актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Однако Стебунов опроверг эту информацию. Он сообщил, что появился вместе с женой на месте аварии уже после того, как все произошло.
Как сообщает ТАСС, экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Это дает основания изменить статью, по которой в отношении актера было возбуждено уголовное дело. Сначала ему инкриминировали «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Эта статья подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на семь лет. После смерти Захарова дело будет переквалифицировано на «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Данная статья предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Тем не менее, Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Его могут снова задержать, в случае если полиция сочтет не надлежащим его поведение.384
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!