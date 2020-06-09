Катастрофа MH17: в телах членов экипажа нашли осколки российской ракеты

Мир

В суде в Нидерландах возобновились слушания дела о сбитом в небе над Донбассом «Боинге» Малайзийских авиалиний. Детективы из полиции Австралии предъявили доказательства, что пассажирский самолет был сбит именно ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В суде было объявлено, что фрагменты, найденные в обломках MH17 и в телах погибших, это осколки ракеты «Бук» российского производства.

Прокурор Тейс Бергер огласил на заседании результаты судебно-медицинской экспертизы фрагментов, обнаруженных на месте катастрофы. Всего в районе взрыва были собраны 370 осколков. Экспертов интересовали металлические фрагменты, характерные для российских ракет 9М38М1 и 9М38. Один из таких очень специфических элементов — в форме бабочки — был обнаружен в теле командира экипажа, сообщает телеканал 9news.

«В телах членов экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил осколок в теле капитана экипажа», — рассказал Бергер. По словам прокурора, еще один фрагмент в форме бабочки был найден в кабине пилота.

Таким образом, по словам Бергера, следователи исключили все другие гипотетические сценарии крушения малайзийского лайнера. Отметены версии о взрыве на борту, об атаке истребителя и о сбивании ракетой земля-воздух нероссийского производства.

Напомним, «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета. В марте в Нидерландах начался суд по делу о «Боинге». Заочно обвиняются россияне Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и обладатель украинского паспорта Леонид Харченко. В июне прерванный из-за карантина судебный процесс возобновился.

Фото wikipedia.org

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