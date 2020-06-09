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Украина

Верховный суд засомневался о законности признания знака «Корвалол Corvalolum» хорошо известным

11:39 9 июня 2020
Суд&nbsp;— молоток судьи
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Верховный суд принял постановление, отменившее решения судов предыдущих инстанций, а именно: киевских Хозяйственного суда и Северного апелляционного хозяйственного суда, которые были вынесены в пользу АО «Фармак». Речь идет о деле, в котором фармацевтическая компания «Дарница» оспаривает решение МЭРТ о признании знака «Корвалол Corvalolum» хорошо известным. Дело вновь будет направлено в суд первой инстанции. Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня.

По его словам, Верховный суд усомнился в этих решениях и увидел процессуальные нарушения и ошибки со стороны судов низших инстанций. Это было озвучено во время оглашения решения.

«В нашей кассационной жалобе мы указывали на такие нарушения, как, например, приобщение к делу материалов, не касающихся предмета спора. А именно: отчета о социологическом исследовании о торговой марке „Корвалол Corvalolum“ и заключения эксперта», — объяснил Александр Мамуня.

Полный текст постановления Верховный суд обнародует в ближайшее время.

В нем, по словам юриста, суд даст указания судам предыдущих инстанций и объяснит, какие ошибки ими были допущены.

Судебные разбирательства между фармацевтическими компаниями «Фармак» и «Дарница» продолжаются почти 15 лет. В 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Но в 2017 году «Фармак» реанимировал судебную тяжбу уже на основании другого знака — «Корвалол Corvalolum».

«Фармак» называет себя единственным производителем «Корвалола» еще с советских времен, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов СССР.

Как отмечали СМИ, монополия «Фармака» на торговую марку «Корвалол» может негативно сказаться на украинских пациентах и привести к росту цены на этот препарат.

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