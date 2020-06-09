- 12:09 ДТП с четырьмя погибшими на Житомирщине: выяснились резонансные данные о подозреваемом
- 12:08 «Это развитие индустрии»: Ткаченко высказался о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией
- 12:03 Ребров согласился стать главным тренером своего бывшего клуба — СМИ
- 11:43 У Путина больше нет времени: что стоит за внезапной отменой карантинных ограничений в Москве
- 11:39 Рваная рана на голове и искусанное тело: собака напала на 4-летнюю девочку в Бахмуте
- 11:39 Верховный суд засомневался в законности признания знака «Корвалол Corvalolum» хорошо известным
- 11:38 Зеленский внес в Раду закон о всеукраинском референдуме
- 11:32 Нашли выход на карантине: в Киеве состоялся первый в мире «вертикальный» концерт
- 11:20 Катастрофа MH17: в телах членов экипажа нашли осколки российской ракеты
- 11:12 Путину нужен сухопутный коридор в Крым: вице-адмирал рассказал об угрозе для Украины
- 10:56 "Буду носить передачки": дочь Ефремова отреагировала на смертельную аварию с отцом
- 10:52 «Ничего не осталось»: крупный град уничтожил урожай на Волыни
ДТП с четырьмя погибшими на Житомирщине: выяснились резонансные данные о подозреваемом
В Житомирской области выяснились важные подробности страшного ДТП на трассе Овруч — Словечно. Там 8 июня при столкновении автомобилей погибли четыре человека, включая годовалую девочку. Степень вины водителей еще устанавливается, но выжившего владельца Mitsubishi уже взяли под стражу.
Как сообщила полиция Житомирской области, за рулем Mitsubishi находился инспектор следственного отдела Лугинского отделения полиции. Материалы на водителя-полицейского передаются в Государственное бюро расследований. По месту работы инспектора назначено служебное расследование.
Пока известно, что автомобили столкнулись на пересечении дорог возле села Скребеличи. Mitsubishi выезжал с второстепенной дороги, Daewoo Lanos двигался по главной. В столкновении выжили водитель Mitsubishi и 20-летняя пассажирка «Ланоса» — их отвезли в районную больницу. Остальные четверо человек, находившиеся в Daewoo Lanos погибли: водитель 24 лет, женщины 50 и 46 лет и маленькая девочка.
Напомним, в марте этого года на трассе в Житомирской области разбилась семья, заказавшая такси до аэропорта.108
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...