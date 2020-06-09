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Происшествия

ДТП с четырьмя погибшими на Житомирщине: выяснились резонансные данные о подозреваемом

12:09 9 июня 2020
дтп

В Житомирской области выяснились важные подробности страшного ДТП на трассе Овруч — Словечно. Там 8 июня при столкновении автомобилей погибли четыре человека, включая годовалую девочку. Степень вины водителей еще устанавливается, но выжившего владельца Mitsubishi уже взяли под стражу.

Как сообщила полиция Житомирской области, за рулем Mitsubishi находился инспектор следственного отдела Лугинского отделения полиции. Материалы на водителя-полицейского передаются в Государственное бюро расследований. По месту работы инспектора назначено служебное расследование.

Пока известно, что автомобили столкнулись на пересечении дорог возле села Скребеличи. Mitsubishi выезжал с второстепенной дороги, Daewoo Lanos двигался по главной. В столкновении выжили водитель Mitsubishi и 20-летняя пассажирка «Ланоса» — их отвезли в районную больницу. Остальные четверо человек, находившиеся в Daewoo Lanos погибли: водитель 24 лет, женщины 50 и 46 лет и маленькая девочка.

Напомним, в марте этого года на трассе в Житомирской области разбилась семья, заказавшая такси до аэропорта.

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