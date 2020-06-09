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Пытался переплыть реку с друзьями: в Киеве утонул молодой парень (видео)
В сеть выложили видео из киевского Гидропарка, где было обнаружено тело утонувшего парня. Ранее в Желтых водах спасатели тело мальчика, который ушел купаться в реке Желтая и не вернулся.
Как сообщает «Киев Оперативный», трое молодых людей решили переплыть реку. Двое, почувствовав, что это сложно будет сделать, вернулись, а третий продолжил плыть. Позже его тело достали из воды спасатели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе за несколько дней в море утонули пять человек.
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