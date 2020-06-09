Пытался переплыть реку с друзьями: в Киеве утонул молодой парень (видео)

Происшествия

В сеть выложили видео из киевского Гидропарка, где было обнаружено тело утонувшего парня. Ранее в Желтых водах спасатели тело мальчика, который ушел купаться в реке Желтая и не вернулся.

Как сообщает «Киев Оперативный», трое молодых людей решили переплыть реку. Двое, почувствовав, что это сложно будет сделать, вернулись, а третий продолжил плыть. Позже его тело достали из воды спасатели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе за несколько дней в море утонули пять человек.





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