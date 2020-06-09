Украина

Закрыты дороги и населенные пункты: под Одессой – новая вспышка коронавируса

Со вторника, 9 июня, в Болградском районе, на юге Одесской области, развернуты контрольно-пропускные пункты (карантинные посты), введен особый режим въезда и выезда. Это вызвано всплеском коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в Одесской области по состоянию на утро 9 июня зафиксировано 1010 пациентов, инфицированных СОVID-19.

Как сообщили в Болградской районной администрации, по состоянию на 8 июня в районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19.

«Принято решение запретить деятельность учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района. Также — работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году, в соответствии с утвержденной сетью пунктов тестирования области, в частности пробного тестирования», — подчеркивают в райадминистрации.

Основными очагами инфекции сейчас являются села Криничное и Дмитровка, через которые запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

«Всем лицам, которые пересекают контрольно-пропускные пункты, обязательно проводится температурный скрининг. Также ведется учет всех въезжающих на территорию, принимаются меры по обеспечению их самоизоляции», — уточнили в администрации.

Через Болградский район проходит целый ряд стратегически важных автомобильных дорог. В частности, автотрасса М15 Одесса — Рени, являющаяся частью европейского коридора Е87 Одесса — Констанца — Измир — Анталия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе и области, несмотря на карантинные ограничения, пляжи в выходные дни были заполнены отдыхающими. Людей не остановило даже предупреждение об опасности купания в Черном море.

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