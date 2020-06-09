В Украине изменился порядок регистрации земельных участков: что важно знать

Украина

В последнее время, после принятия парламентом Закона «О рынке земли», вопрос смены собственников участков интересует огромное количество украинцев. Тем более что механизм купли-прождали земли сейчас меняется. А теперь государство решило еще усовершенствовать и порядок государственной регистрации участков. Причем произойдет это уже в среду, 10 июня.

Срок государственной регистрации земельного участка сокращается вдвое

Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит принцип экстерриториальности в порядок государственной регистрации земельных участков.

«Это означает, что отныне решение о регистрации земельного участка может быть принято любым государственным кадастровым регистратором, выбранным по принципу случайности системой Государственного земельного кадастра», — сообщили в пресс-службе в Министерства развития экономики.

В министерстве отметили, что пилотный проект по внедрению принципа экстерриториальности в государственную регистрацию участков стартует 10 июня и продлится 2 года.

В частности, меняются следующие процедуры: * срок регистрации земли сокращается с 14 до 7 рабочих дней; * реализуется принцип экстерриториальности при предоставлении соответствующей услуги; * устраняются причины, которые обусловливают необходимость неоднократных обращений заявителей с документами через центр предоставления админуслуг к государственным кадастровым регистраторам в случае отказа в регистрации.

Правительственное постановление также приводит в соответствие с требованиями действующего законодательства возможность осуществлять заказ, проведение и получение результатов государственной экспертизы землеустроительной документации в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг и интегрированные с ним информационные системы Госгеокадастра.

Кроме того, совершенствуется механизм исправления ошибок в сведениях Государственного земельного кадастра, в частности, путем предоставления сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочий по исправлению ошибок в применении систем координат земельных участков (в том числе ошибок, возникших при пересчете из одной системы координат в другую), которые были сформированы до 1 января 2013 года и сведения о которых были перенесены в Государственный земельный кадастр, а также ошибок в сведениях о месте расположения земельных участков.

«Постановление принято с целью минимизации коррупционных рисков и обеспечения прозрачности действий чиновников Госгеокадастра»

О том, для чего было принято такое постановление и какие цели оно проследует, «ФАКТАМ» рассказали специалисты в земельной сфере.

«Постановление, согласно которому вводится принцип экстерриториальности регистрации земельных участков, было принято с целью минимизации коррупционных рисков и обеспечения прозрачности действий чиновников территориальных органов Госгеокадастра при совершении регистрации, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель практики Недвижимость и строительство Адвокатской компании «Борисенко и партнеры» Дмитрий Новицкий. — Это означает, что по принципу случайности выбирается другой территориальный орган Госгеокадастра, кадастровый регистратор которого будет осуществлять госрегистрацию земельного участка.

Согласно постановлению, реализуется исключительно пилотный проект по внедрению принципа экстерриториальности в порядок государственной регистрации участков. Им утвержден временный порядок взаимодействия между территориальными органами Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра на период реализации этого пилотного проекта. Также точечно внесены изменения в действующие нормативно-правовые акты на период его действия", — отметил Новицкий.

Положительные стороны нового порядка регистрации земли отмечают и другие эксперты.

«Постановление Кабинета министров, которым была начата реализация проекта, является логичным шагом для упрощения механизмов предоставления админуслуг, расширения возможностей получения таких услуг в электронном виде с соблюдением гарантий законности их предоставления госорганами. Сократятся сроки предоставления услуг, а также будет обеспечена защита имущественных интересов физических и юридических лиц, — сообщила «ФАКТАМ» адвокат, партнер юридического агентства «Абсолют» Ирина Земляная. — Внедрение принципа экстерриториальности, как самая главная отличительная черта усовершенствованной процедуры регистрации прав на земельные участки, подразумевает осуществление согласования поданной заявителем документации по землеустройству органом Госгеокадастра, который будет выбран путем случайного отбора системой электронного документооборота без привязки к административно-территориальной единице расположения соответствующего земельного участка, с дальнейшим автоматическим случайным отбором ответственного исполнителя внутри такого органа.

Именно такой подход, по мнению властей, позволит избавиться от существующих проблем. В частности, создаст равномерное распределение нагрузки между сотрудниками органов Госгеокадастра и, соответственно, уменьшит сроки рассмотрения поданных заявителями документов. Также должен повыситься уровень доступности и прозрачности предоставления админуслуги при проведении государственной экспертизы землеустроительной документации. Этот подход способствует уменьшению коррупционной составляющей линии взаимодействия «заявитель — чиновник», а также внедрению общих и стандартизированных подходов при изготовлении новой и исправлении существующей землеустроительной документации.

В целом усовершенствованная процедура регистрации земельных участков позволит ускорить и повысить качество проведения экспертизы землеустроительной документации, упростить исправление имеющихся ошибок в ранее внесенных данных Государственного земельного кадастра, возникших при применении системы координат земельных участков, которые были сформированы до 1 января 2013 года, в том числе появившихся при пересчете данных кадастра из одной системы координат в другую", — считает Ирина Земляная.

«Размер платы за госрегистрацию земли остался без изменений»

Однако возникает вопрос: каких именно земель, по их целевому назначению, касается новый порядок регистрации?

«Согласно постановлению правительства, принцип экстерриториальности регистрации земельных участков распространяет свое действие на земельные участки вне зависимости от целевого назначения, — рассказал Дмитрий Новицкий. — Пилотный проект применяется в отношении земельных участков, государственная регистрация которых осуществляется по:



* проектам землеустройства по отводу земельных участков;

* технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности);

* технической документацией по землеустройству относительно инвентаризации земель.

Однако пилотный проект не распространяет свое действие на земельные участки, государственная регистрация которых осуществляется по:

* технической документации по землеустройству относительно разделения и объединения земельных участков;

* технической документации по землеустройству относительно установления границ части земельного участка, на которую распространяются права субаренды, сервитута;

* иным видам документации по землеустройству".

Также весьма любопытно, почему новый порядок регистрации земли в качестве пилотного проекта будет действовать только два года?

«Временный характер действия изменений порядка регистрации земли является абсолютно логичным, — считает Ирина Земляная. - Поскольку по истечении этого срока, то есть двух лет, можно будет сделать выводы об эффективности нововведений, а также усовершенствовать процедуру по возможным проблемным направлениям, которые будут выявлены. За это время необходимо систематизировать на государственном уровне разобщенный подход к изготовлению землеустроительной документации, который существует в данный момент в отдельных административно-территориальных единицах как в пределах одной области, так и по Украине в целом.

Необходимо отметить также тот факт, что, несмотря на внесенные изменения, для заявителей процедура регистрации прав на земельные участки существенно не изменилась, в том числе осталась без изменений плата, ведь новшества касаются внутренних процедур и направлены исключительно на упорядочивание данных Государственного земельного кадастра Украины, а также упрощение и повышение качества предоставления админуслуг и, безусловно, на расширение перечня услуг, которые предоставляются в электронном виде", — подытожила Ирина Земляная.

В следующей статье специалисты подробно расскажут читателям «ФАКТОВ», как именно теперь будут проходить операции по смене права собственности земельных участков и каким образом будет проводиться госрегистрация земли, а также какие документы для этого потребуются.

Стоит напомнить, что основные новшества Закона «О рынке земли» касаются земель сельскохозяйственного назначения. Однако привыкать к новым правилам поведения сделок с землей придется собственникам любых земельных участков, независимо от целевого назначения.

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