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Украина

Боевики "ЛНР" отказались открывать пункт пропуска в Станице Луганской

15:15 9 июня 2020
станица луганская

Боевики «ЛНР» не хотят открывать 10 июня пропускной пункт на линии разграничения у Станицы Луганской. Украина была готова пропустить прибывающих с оккупированной территории, но оккупационная администрация заявила, что людей не выпустит.

Пункты пропуска на Донбассе были закрыты с марта 2020 года из-за карантина. Было объявлено, что с 10 июня откроется коридор для автотранспорта КПВВ «Марьинка» — Курахово. Кроме того, украинская сторона восстановит работу пункта пропуска у Станицы Луганской.

Для некоторых категорий граждан, прибывающих с оккупированных территорий, отменяется требование о 14-дневной самоизоляции по приезду. Послабления сделаны для абитуриентов, поступающих в вузы на подконтрольной Украине территории, а также для тех, кто сопровождает несовершеннолетних в их поездке.

Фото president.gov.ua

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